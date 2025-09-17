El tiempo en Canarias | Calor, calima y tormentas ocasionales

Este jueves se mantendrán las altas temperaturas en la mayor parte de las islas

Toda la actualidad meteorológica en Canarias al detalle

Este jueves lo más destacable serán las altas temperaturas. Habrá máximas locales 37– 40ºC por el sur de Gran Canaria, y de 35– 8ºC en el resto de islas. Afectará sobre todo a las medianías y zonas bajas.

Presencia de nubosidad de tipo medio y alto en cantidad variable, sin descartar algún amago tormentoso en el entorno de las islas orientales durante la madrugada. En horas centrales crecerá nubosidad de evolución en cumbres, pudiendo dejar algún chubasco, más probable y puntualmente de tipo tormentosos por el este-nordeste de Tenerife.

Además, seguirá presente la calima. Viento del este flojo en costas, siendo del sureste flojo en medianías y cumbres. Podrá aparecer algún intervalo fuerte asociado a las tormentas.

En el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, y la marejada en el resto con olas 1 – 1,5m de altura.

Previsión isla por isla

EL HIERRO: Nubes medias y altas con calor, máximas locales +34ºC en parte de las medianías del sur y del nordeste. Viento del este-sureste flojo a moderado.

LA PALMA: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar algún chubasco en horas centrales en cumbres. Calima y calor, máximas 28 – 34ºC en costas y medianías.

LA GOMERA: Tiempo veraniego y caluroso con temperaturas que superarán los 34ºC en puntos del sur y la capital. Nubosidad variable y viento del este flojo a moderado.

TENERIFE: Nubes medias y altas con calima, y nubosidad de evolución en cumbres con probables chubascos hacia el este-nordeste. Aun así hará calor, máximas locales 34 – 37ºC en medianías del sur y área metropolitana. Viento del este-sureste flojo a moderado.

GRAN CANARIA: Nubosidad en cantidad variable con ratos de sol y calima. No se descarta algún chubasco en las medianías del nordeste por la tarde. Temperaturas calurosas, máximas locales 37 – 40ºC en puntos del sur, y viento del este-sureste flojo.

FUERTEVENTURA: Tormentas ocasionales durante la madrugada, y jornada de nubes y claros. Temperaturas de verano, máximas 32 – 36ºC, las más altas en interiores.

LANZAROTE: Algún amago tormentoso durante la madrugada, y jueves de tiempo variable con nubes, claros y calima. Temperaturas calurosas, y viento del este-nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Intervalos nubosos en cantidad variable sin descartar algún chubasco ocasional durante la madrugada. Calima. Y temperaturas veraniegas, 30 – 32ºC máxima.