Previsión metereológica en Canarias para este viernes 18 de julio de 2025

Situación metereológica en Canarias para este viernes 18 de julio de 2025 / RTVC

A partir de este viernes las temperaturas irán poco a poco cediendo y refrescando, será durante el fin de semana cuando recuperemos valores más frescos, habrá un aumento de humedad y de cara al sábado volverán las nubes al norte, mientras tanto también entrará en juego el viento.

Este viernes esperamos cielos despejados con calima que irá a menos y con valores en el termómetro que irán en moderado descenso en las medianías tanto las máximas como las mínimas.

El viento soplará con intensidad y en islas como La Gomera o Gran Canaria las rachas podrían llegar a los 90 km/h, también en el sureste de Lanzarote, en el resto serán menos intensas aunque rondando los 70 km/h en ocasiones.

Esto afectará al mar, en canales entre islas, por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria las olas podrían acercarse a los 2 m. Habrá marejada hacia las costas del sur.

Situación metereológica isla por isla

El Hierro: A partir de mañana las temperaturas irán bajando, aún así, en Valverde se moverán entre los 23 y los 27 grados. No habrá nubes, quedará calima y el viento ganará fuerza.

La Palma: Viento en el extremo noroeste y sur. Las rachas podrían superar los 70 km/h. No habrá nubes y quedará calima. Las temperaturas irán entre los 22 y los 29 grados en la capital.

La Gomera: Hay aviso naranja por fuertes rachas de viento, podrían llegar a los 90 km/h en la mitad sur de la isla. Sin nubes y con calima, máximas de 28 grados en la capital.

Tenerife: Será otro día de calor, se verán algunas nubes por el nordeste y de convección en el Teide. La calima irá a menos y el viento soplará con rachas fuertes en el noroeste y sureste.

Gran Canaria: Combinación de calor y rachas de viento en el oeste y sureste. Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 23 y los 27 grados, sin nubes y con restos de calima.

Fuerteventura: El viento no será tan importante. No esperamos nubes pero la calima no se irá hasta el sábado. Las temperaturas irán en Puerto del Rosario entre los 23 y los 31 grados.

Lanzarote: Las temperaturas bajarán por zonas hasta 4 grados, en la costa se moverán en la capital entre los 22 y los 33 grados. El viento se acelerará en el sureste, no esperamos nubes.

La Graciosa: Esperamos un día más cielos despejados, con resto de calima y con más viento en esta isla. Las temperaturas irán a menos y aumentará el oleaje.