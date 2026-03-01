Las temperaturas máximas subirán y será más notable en el norte e interior de las islas más montañosas

Este lunes tendremos intervalos nubosos tendiendo a muy nuboso por la tarde en el norte de las islas. Los restos de un frente frío debilitado dejará precipitaciones en general débiles aunque podrá ser localmente moderadas en las medianías del norte de las islas más altas. En Fuerteventura y Lanzarote lloverá por la noche.

Imagen RTVC.

Las temperaturas máximas subirán y será más notable en el norte e interior de las islas más montañosas, mientras que las mínimas experimentarán un ligero descenso en el sureste de Tenerife, de Gran Canaria y norte de Lanzarote.

El viento soplará del noroeste moderado que rolará a componente norte moderado por la tarde-noche con rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas, y en el interior de las más orientales con rachas que podrán superar los 80 Km/h.

Y en el mar, habrá mar combinada del noroeste con olas que superarán los 2m de altura, mientras que en el resto de costas predominará las áreas de marejada. El estado del mar empeorará a final del día particularmente en el litoral norte de La Palma.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad más compacta por el noreste y lloverá por la noche en la vertiente norte. Probables rachas muy fuertes en cumbres. Temperaturas en ligero ascenso en el interior.

La Palma: Cielos nubosos por el norte donde el frente frío dejará precipitaciones que podrá ser localmente moderadas en esa vertiente. Viento del noroeste moderado con probables rachas +100 Km/h en cumbres por la tarde-noche. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

La Gomera: Cielos despejados tendiendo a muy nuboso por la tarde. Lloverá en el norte e interior de la isla. Viento del noroeste moderado con rachas fuertes en las vertientes este y oeste. Temperaturas máximas 18ºC-22ºC.

Tenerife: Jornada de cielos nubosos que tenderá a muy nuboso por la tarde. Probables lluvias localmente moderadas en el norte y noreste por la noche. Viento de componente norte con probables rachas que podrá alcanzar los 100 Km/h en cumbres.

Gran Canaria: Nubosidad en cantidad variable. Será más compacto por el norte. Probables lluvias débiles por el norte y noroeste. Viento del noroeste que cambiará a componente norte por la noche. Rachas localmente fuertes en cumbres y en vertientes este y oeste. Temperaturas máximas entre los 17ºC -22ºC.

Fuerteventura: Cielos nubosos por el norte y oeste con probables lluvias. Viento del noroeste moderado con rachas muy fuertes en el sur y norte. Temperaturas sin grandes cambios.

Lanzarote: Intervalos nubosos con precipitaciones moderadas en el norte e interior por la noche. Viento del noroeste moderado con probables rachas +80Km/h. Temperatura máxima de 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Cielos muy nubosos con probables lluvias por la noche. Viento del noroeste con rachas muy fuertes. Las temperaturas se moverán entre los 15ºC y los 19ºC en Caleta de Sebo.