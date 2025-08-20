Este jueves el tiempo en Canarias se verá predominado por intervalos nubosos y pocos cambios de temperatura

Este jueves predominarán los intervalos nubosos por el Norte de las islas a menos de 800 – 1000m. En el resto lucirá el sol, quedará una ligera calima en altura, y habrá algunos intervalos de nubes medias y altas al Sureste del archipiélago.

El Tiempo en Canarias | Jueves, 21 de agosto de 2025. Meteo RTVC.

Temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 23 y 32 grados, con algún valor superior por el Sur de Gran Canaria.

Viento del Nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será variable flojo en cumbres, moderado del Suroeste en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur, en el resto habrá olas 1 – 1,5m.

RTVC.

Por isla

El Hierro: Intervalos nubosos por el Norte y la capital. Mucho sol en el resto. Temperaturas agradables, y viento alisio moderado, rachas locales 50 – 70km/h.

La Palma: Nubosidad baja en puntos del Norte y Este a menos de 900 – 1000m, y mucho sol en el resto. Temperaturas suaves, y viento alisio moderado en costas.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre, y tiempo soleado y agradable en el resto. Temperaturas sin cambios, 23 – 31ºC máxima.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 800 – 900m. Sol y restos de calima en altura. Temperaturas sin cambios, máximas entre 23 – 32ºC. Y viento alisio moderado en costas, del Suroeste moderado en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 700m. Tiempo soleado y de playa en el resto con algunos intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas veraniegas, máximas locales 33 – 34ºC en medianías del Sur y Oeste. Viento alisio mod.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y sol con intervalos de nubes medias y altas en el resto. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste mod.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos por el Norte y Oeste. Tiempo soleado en el resto con alguna nube media y alta. Temperaturas sin cambios.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. Temperatura máximas de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento alisio moderado.