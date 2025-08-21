ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Nubosidad en cantidad variable, menos viento y temperaturas en alza

Este viernes el tiempo en Canarias caracterizará por menos viento, nubosidad de diferentes tipos, ratos de sol y ligera calima en altura

Este viernes veremos nubosidad de diferentes tipos, baja por el Norte de las islas, algún intervalo de evolución disperso en medianías en horas centrales, y de tipo medio y alto entrando por el Sur del archipiélago durante la tarde.

Esta última podrá dejar alguna precipitación débil, dispersa y ocasional tipo goterón, especialmente en zonas altas de Tenerife.

En general, ratos de sol y ligera calima en altura. Temperaturas en ligero ascenso, máximas entre 25 y 34 grados.

Viento del Nordeste flojo a moderado en costas y parte de las medianías, y del Este – Sureste flojo en cumbres salvo en El Teide donde soplará de componente Sur flojo.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur <0,5m, en el resto habrá olas 1 – 1,5m.

Por isla:

El Hierro: Numerosas horas de sol, con algunas nubes bajas por el Norte, y de tipo medio y alto al final de la jornada. Temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio dism.

La Palma: Intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte y Este, y alguno de evolución en las medianías del Oeste. Ratos de sol. Temperaturas al alza, máximas >30ºC Oeste.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte, y de tipo medio y alto en el resto durante la tarde. Se alternarán los claros. Viento del Norte-Nordeste flojo a mod.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 800 – 900m. En el resto, cielos poco nubosos aumentando a nubosos por nubosidad media. Quizá alguna precipitación débil en cumbres al final. Temperaturas en ligero ascenso en medianías.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte a menos de 700m. Y nubosidad de tipo medio en aumento a lo largo de la tarde, alguna gota en zonas altas. Temperaturas veraniegas, máximas locales 32 – 34ºC en medianías del Sur y Oeste. Viento alisio mod.

Fuerteventura: Nubosidad baja en zonas costeras del Oeste, y sol en el resto, con intervalos de nubes medias y altas en aumento. Temperaturas en ligero ascenso.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos por el Norte y Oeste. Tiempo soleado en el resto con nubosidad media en aumento por la tarde. Temperaturas al alza.

La Graciosa: Predominio de los intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. Temperatura máximas de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento alisio flojo a moderado.

