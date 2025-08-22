ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Tiempo estable este fin de semana

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Este sábado el tiempo en Canarias se caracterizará por nubes bajar en el norte de las islas, calima ligera y marejada en costas del norte

Este sábado veremos nubes bajas en el norte de las islas, que serán más compactas a primeras y a últimas horas. Habrá algunas nubes de evolución en interiores de las occidentales y en el entorno del Teide, donde no se descartan precipitaciones.

El Tiempo en Canarias | Sábado, 23 de agosto de 2025. Tiempo RTVC.
El Tiempo en Canarias | Sábado, 23 de agosto de 2025. Tiempo RTVC.

Calima ligera en altura, más notable en el sur. El viento será más intenso en costas expuestas y altas cumbres. Será del Noreste moderado con intervalos flojos en costas. En medianías de flojo a moderado. En cumbres girará flojo a componente oeste, predominando del Noroeste.

Y en el mar, marejada en costas del norte, con mar de fondo del noreste ≤1m. Marejada en el sur, mar de fondo del suroeste ≥1m.

RTVC.

Por isla:

El Hierro: En el norte habrá intervalos de nubes bajas. En el sur algunas nubes altas a primeras horas y ligera calima en altura. En esta isla subirán un poco las temperaturas. Las máximas rondarán los 30 ºC en el sur.

La Palma: Calima en altura. Habrá cielos nubosos en el este, más compactos a primeras y últimas horas. En el resto de las zonas, intervalos de evolución. Las temperaturas máximas ≤31 ºC en el sur.

La Gomera: Nubes bajas en litorales del norte. A primeras horas cubrirán la costa. El resto del día el sol predominará en la isla. También notaremos calima en zonas altas. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 30 ºC.

Tenerife: En la vertiente norte, intervalos nubosos. Nubes de evolución en el entorno del Teide, sur, e interiores del este. Sol y calima en altura en el resto de las zonas. En el sur y este las máximas rondarán los 32 ºC.

Gran Canaria: En el norte, intervalos de nubes bajas, más compactas a primeras y últimas horas. Sol en el resto de la isla y calima en altura. Las temperaturas máximas seguirán superando localmente los 32 ºC.

Fuerteventura: En la península de Jandía habrá cielos nubosos. Ligera calima en altura, y algunas nubes en el noreste al final de la jornada. En el sur los termómetros superarán los 30 ºC.

Lanzarote: A primeras y últimas horas habrá cielos nubosos en el norte y oeste de. El resto del día, cielos poco nubosos o despejados y calima en altura. Las temperaturas más altas rondarán los 28 ºC.

La Graciosa: Veremos intervalos de nubes bajas. Tenderá a cielos nubosos al final del día. Pocos cambios en las temperaturas. Las máximas superarán los 27 ºC en Caleta del Sebo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Lanzarote aplaza 15 días más la reapertura de la caza en Haría

‘Antes del amor’ se rueda en Gran Canaria

🔴 En directo | DUX Logroño – CD Tenerife (0 – 1)

El CD Tenerife finaliza su pretemporada con un triangular en La Palma

ANPE pide revisar el protocolo de actuación ante riesgo suicida en centros educativos de Canarias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025