Este sábado el tiempo en Canarias se caracterizará por nubes bajar en el norte de las islas, calima ligera y marejada en costas del norte

Este sábado veremos nubes bajas en el norte de las islas, que serán más compactas a primeras y a últimas horas. Habrá algunas nubes de evolución en interiores de las occidentales y en el entorno del Teide, donde no se descartan precipitaciones.

El Tiempo en Canarias | Sábado, 23 de agosto de 2025. Tiempo RTVC.

Calima ligera en altura, más notable en el sur. El viento será más intenso en costas expuestas y altas cumbres. Será del Noreste moderado con intervalos flojos en costas. En medianías de flojo a moderado. En cumbres girará flojo a componente oeste, predominando del Noroeste.

Y en el mar, marejada en costas del norte, con mar de fondo del noreste ≤1m. Marejada en el sur, mar de fondo del suroeste ≥1m.

RTVC.

Por isla:

El Hierro: En el norte habrá intervalos de nubes bajas. En el sur algunas nubes altas a primeras horas y ligera calima en altura. En esta isla subirán un poco las temperaturas. Las máximas rondarán los 30 ºC en el sur.

La Palma: Calima en altura. Habrá cielos nubosos en el este, más compactos a primeras y últimas horas. En el resto de las zonas, intervalos de evolución. Las temperaturas máximas ≤31 ºC en el sur.

La Gomera: Nubes bajas en litorales del norte. A primeras horas cubrirán la costa. El resto del día el sol predominará en la isla. También notaremos calima en zonas altas. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 30 ºC.

Tenerife: En la vertiente norte, intervalos nubosos. Nubes de evolución en el entorno del Teide, sur, e interiores del este. Sol y calima en altura en el resto de las zonas. En el sur y este las máximas rondarán los 32 ºC.

Gran Canaria: En el norte, intervalos de nubes bajas, más compactas a primeras y últimas horas. Sol en el resto de la isla y calima en altura. Las temperaturas máximas seguirán superando localmente los 32 ºC.

Fuerteventura: En la península de Jandía habrá cielos nubosos. Ligera calima en altura, y algunas nubes en el noreste al final de la jornada. En el sur los termómetros superarán los 30 ºC.

Lanzarote: A primeras y últimas horas habrá cielos nubosos en el norte y oeste de. El resto del día, cielos poco nubosos o despejados y calima en altura. Las temperaturas más altas rondarán los 28 ºC.

La Graciosa: Veremos intervalos de nubes bajas. Tenderá a cielos nubosos al final del día. Pocos cambios en las temperaturas. Las máximas superarán los 27 ºC en Caleta del Sebo.