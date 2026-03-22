Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 23 de marzo

Este lunes seguirá la inestabilidad en el archipiélago. Predominará el ambiente nuboso con apertura de claros ocasionales. Probables chubascos dispersos y que podrán ser localmente fuertes particularmente hacia las vertientes sur y oeste. No se descarta que vengan acompañadas de tormentas. En el resto de vertientes, probables chubascos fuertes.

Mapa de la previsión del tiempo para este lunes 23 de marzo de 2026/ RTVC

Temperaturas máximas en ligero ascenso en cumbres de Tenerife y Gran Canaria, salvo ligero descenso en puntos del noreste de Tenerife y en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote. Podrá darse algunas heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma.

El viento soplará del suroeste con predominio de componente sur en las islas orientales con alguna racha fuerte durante la primera mitad del día. Amainará a flojo por la tarde. En el resto de islas soplará flojo de dirección variable con predominio de componente sur.

En el mar, difícilmente las olas superarán los 2m., salvo en el litoral este y sureste donde no superarán el 1,5m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Chubascos que pueden localmente moderados y fuertes particularmente en horas centrales del día. Viento flojo variable y temperaturas frescas.

La Palma: Jornada de cielos nubosos con probables chubascos fuertes acompañados de tormenta. Viento flojo de dirección variable. Temperaturas que irán desde los 14 a los 20ºC en la capital.

La Gomera: Chubascos dispersos que pueden ser localmente fuertes. Probable tormenta. Viento flojo variable y temperaturas máximas entre los 17ºC y los 22ºC en costas.

Tenerife: Chubascos localmente fuertes frecuentes y localmente intensos. No se descarta algún aguacero en el noreste por la tarde. Viento flojo variable que girará a componente sur y las temperaturas oscilarán entre los 15ºC y los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos nubosos con probables chubascos dispersos que pueden ser localmente intensos. No se descarta alguna gota en el entorno de la capital. Viento en general flojo de componente sur y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos con chubascos fuertes sobre todo por la mañana y primeras horas de la tarde. Viento moderado de componente sur que amainará. Temperatura máxima que rondará los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos muy nubosos con chubascos localmente fuertes en horas centrales del día. Viento predominantemente de componente sur. Temperatura máxima de 20ºC en Arrecife.

La Graciosa: Probables chubascos durante la mañana. Viento de componente sur girando a este por la noche. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo