Ligero descenso de las temperaturas este domingo en las islas, aunque todavía algunas zonas superarán los 30ºC

Gráfico RTVC

Este domingo veremos intervalos de nubes bajas en el norte. Nubes de evolución en interiores de las occidentales, y nubes altas que dejarán cielos nubosos por la tarde. Ligera calima en altura, remitiendo.

Las temperaturas descenderán de forma ligera. Será más notable en interiores. Las máximas 28-30ºC, pudiendo superar los 31ºC en el sur de Gran Canaria.

El viento soplará del noreste moderado con intervalos fuertes en costas noroeste y sureste. Así, en medianías será de flojo a moderado de componente norte. En cumbres, noroeste flojo. En las más altas, moderado del noroeste.

Y en el mar, en costas del norte predominará marejada, con mar de fondo del noreste >1m. Marejadilla en costas del sur con olas rondando 0,5m.

Por isla

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en el noreste, nubes de evolución en interiores e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas podrán superar los 30ºC en el sur.

La Palma: El viento dejará rachas localmente fuertes en interiores del oeste. Por la tarde, cielos nubosos. Nubes bajas en el norte, de evolución en interiores y altas en gran parte de la isla. Las temperaturas máximas >28ºC en el oeste.

La Gomera: En el norte, intervalos de nubes bajas. En el resto de las zonas por la tarde predominarán las nubes altas. Las temperaturas descenderán ligeramente en interiores. El viento será más intenso en la capital.

Tenerife: En la vertiente norte, intervalos de nubes bajas. Por la tarde destacarán las nubes altas en toda la isla. Las temperaturas bajarán. Las máximas rondarán los 30ºC, principalmente en el sur.

Gran Canaria: En el sur y oeste, las temperaturas > 31ºC de forma local. Predominará el sol, salvo intervalos de nubes bajas en el norte, tendiendo a nuboso a primeras y últimas horas. Por la tarde, rachas fuertes en costas expuestas.

Fuerteventura: El viento será más intenso en la vertiente oeste. Cielos poco nubosos o despejados y ligera calima en altura, remitiendo. Bajarán notablemente las temperaturas máximas.

Lanzarote: Cielos nubosos en el norte y oeste. Por la tarde, intervalos de nubes altas. Las temperaturas descenderán. Las máximas >28ºC en el sur.

La Graciosa: Cielos nubosos. Las temperaturas bajarán ligeramente. La temperatura máxima en Caleta del Sebo <28ºC.