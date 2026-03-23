Predominará los cielos nubosos con apertura de claros ocasionales y habrán probables chubascos dispersos

El Tiempo en Canarias | La borrasca Therese continúa dejando inestabilidad en el archipiélago

Este martes el centro de la borrasca de alto impacto Therese se posicionará en las islas más occidentales y comenzará a debilitarse. Seguirá dejando inestabilidad. Predominará los cielos nubosos con apertura de claros ocasionales. Probables chubascos dispersos y localmente intensos acompañados de tormenta. Serán muy probable de madrugada y por la mañana. Remitirá por la tarde en las islas más orientales que tenderá a cielos despejados.

Las temperaturas sin grandes cambios. Máximas entre los 17ºC y los 24ºC. Probable calima superficial en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. El viento soplará entre flojo y moderado con predominio de la componente sur. Rolará a componente este por la noche. Probables rachas fuertes en la vertiente oeste de Fuerteventura y Lanzarote y muy fuertes en medianías y cumbres de La Palma en la segunda mitad del día. En el mar, difícilmente las olas superarán los 2,5m. en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro. En el resto de costas predominará las áreas de marejada con olas que no alcanzarán el 1,5m.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos nubosos con probables chubascos fuertes dispersos sobre todo en el norte y mitad este. Probables tormentas. Viento flojo con predominio de dirección noreste.

La Palma: Jornada con cielos nubosos que podrán ser localmente intensos especialmente por la noche. Probables tormentas. Viento del noreste entre flojo y moderado con probables rachas muy fuertes en medianías y cumbres por la noche. Temperaturas frescas.

La Gomera: Chubascos dispersos que pueden ser localmente fuertes. No se descarta tormenta. Viento flojo variable y temperaturas máximas entre los 18ºC y los 23ºC en costas.

Tenerife: Cielos nubosos con chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta. Especialmente durante la primera mitad del día. Viento flojo variable en costas y de componente este en medianías y cumbres. La temperatura máxima rondará los 20ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos nubosos con apertura de claros. Probables chubascos dispersos que pueden ser localmente intensos sobre todo por la mañana acompañado de tormentas. Viento en general flojo y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Baja probabilidad de lluvia. Probable calima. Viento del sureste moderado que amainará por la tarde. Temperatura máxima que rondará los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos muy nubosos por la mañana. Tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Viento predominantemente del sureste. Probable calima. Temperatura máxima de 21ºC en Arrecife.