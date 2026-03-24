De momento se podrían repetir los aguaceros intensos y locales de las últimas horas más probables en las islas más montañosas

El Tiempo en Canarias | Therese se despide este miércoles

Quedan horas de inestabilidad aún, pero está previsto que la actividad de la borrasca Therese concluya este miércoles por la noche. El jueves será un día relativamente estable.

De momento se podrían repetir los aguaceros intensos y locales de las últimas horas más probables en las islas más montañosas. Los modelos de previsión, que en estas situaciones muestran alta incertidumbre, indican que las zonas más probables serán el área metropolitana de Tenerife, La Palma, La Gomera y durante la madrugada El Hierro. No se descarta que vuelva a llover aunque con menor intensidad por la mitad sur de Gran Canaria.

El viento soplará más bien flojo del nordeste en la mitad occidental y de componente norte en las orientales. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a 1.5 metros de altura y marejadilla con áreas de marejada en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Veremos abundante nubosidad y seguirá cayendo algún que otro chubasco, menos probable que hoy. El viento será del nordeste moderado y las temperaturas no variarán

La Palma: Horas complicadas desde esta tarde-noche se esperan aguaceros que pueden ser localmente intensos e incluso acompañados de fuertes rachas de viento. Remitirán mañana.

La Gomera: Se esperan precipitaciones puntuales en el interior de la isla, las nubes estarán presentes todo el día y se notará algo de viento del nordeste. Temperaturas sin cambios.

Tenerife: La inestabilidad se irá reduciendo, aún así cabe esperar algunos chubascos que por la tarde podrían ser por nubes de evolución en municipios del suroeste de la isla.

Gran Canaria: Esperamos combinación de claros y nubes de gran desarrollo puntual que en la mitad oeste podrían dejar algún chubasco puntual. La inestabilidad remitirá por la noche.

Fuerteventura: El tiempo estará más tranquilo aunque a primera hora podría darse alguna precipitación puntual. Luego tenderá a despejarse. El viento soplará flojo.

Lanzarote: Esperamos nubosidad casi todo el día sobre todo en el norte y oeste con probabilidad de alguna gota por la mañana. Después de mediodía se despejará.