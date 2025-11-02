El tiempo en Canarias inaugura la primera semana de noviembre con nubes altas, temperaturas veraniegas y viento flojo

Mapa del tiempo en Canarias para el 3 de noviembre de 2025/ RTVC

Este lunes predominarán las nubes altas en el Archipiélago. Temperaturas que continúan siendo veraniegas con máximas que podrán alcanzar los 30 grados en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. Las máximas suben ligeramente en el interior y medianías del Norte de la isla de La Palma y de Tenerife. En cambio, en las más orientales bajan levemente. Además, las temperaturas mínimas suben en la provincia occidental, siendo más acusado en medianías y cumbres de La Palma.

El viento será flojo del Nordeste, perdiendo intensidad en la segunda mitad de la jornada. En cuanto al estado del mar, predominará marejada en costas del Sur y la fuerte marejada con olas de 1,5 a 2,5 m en áreas del Norte y Oeste. Mar de fondo del Noroeste en el canal de Jandía y La Isleta.

El tiempo por islas

El Hierro: Nubes altas que marcarán el inicio de la jornada. Temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ascenso. Viento flojo del ENE.

La Palma: Nubes bajas matinales en la cara Oeste de la isla dando paso a nubes altas durante la tarde. Temperaturas en ascenso en el interior y Norte de la isla, y viento flojo del ESE.

La Gomera: Cielos despejados con algo de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Viento flojo con brisas.

Tenerife: Cielos despejados durante la mañana y las nubes altas irán ganando presencia en la tarde. Temperaturas elevadas que podrán superar los 30ºC en puntos del Sur de la isla. Viento flojo del NE y brisas en costas.

Gran Canaria: Predominio de nubosidad de tipo alto con temperaturas que probablemente superarán los 30ºC en medianías del Sur. Las mínimas suben en el interior y medianías del Norte. Viento flojo del NE.

Fuerteventura: Cielos despejados que darán paso a nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán en torno a los 25 – 26ºC en la capital. Viento moderado a flojo del NE. Arreciará a última hora de la jornada.

Lanzarote: Cielos con algo de nubosidad alta en la segunda mitad de la jornada y temperaturas sin grandes cambios con máximas de 27ºC en Arrecife. Viento de moderado a flojo del NE.

La Graciosa: Cielos de nubes altas con máximas 26 – 27ºC en Caleta de Sebo, y viento del NE moderado 25 km/h que irá arreciando en la segunda mitad de la jornada.