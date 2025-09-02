Este miércoles el tiempo en Canarias estará protagonizado por menos nubes, temperaturas agradables y viento alisio intenso en la costa

Este miércoles predominarán los cielos nubosos a primeras y últimas horas por el Norte de las islas, nubosidad baja que será más compacta en el Nordeste de La Palma. En el resto de zonas lucirá el sol.

Las temperaturas apenas cambiarán salvo ligeros ascensos de las máximas en cumbres, valores entre 23 y algo más de 29 grados en costas.

Así, se espera viento del Nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio, predominando las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas. Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del Sur <1m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1,5 – 2,5m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos por el Norte, la capital y parte de la cumbre. Mucho sol en el resto, temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Predominio de los cielos nubosos por el Norte y Este, y tiempo soleado y agradable en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en cumbres, >25ºC en costa.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y parte de la cumbre. En el resto lucirá el sol. Las temperaturas serán suaves, y viento del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Nubosidad baja a primeras y últimas horas por el Norte. Numerosas horas de sol en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y cumbres, máximas 23 – 28ºC en costas donde soplará el viento alisio moderado.

Gran Canaria: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en costas Sureste y Oeste, rachas locales 60 – 70km/h.

Fuerteventura: Numerosas horas de sol salvo intervalos matinales en zonas costeras. Las temperaturas apenas cambiarán, con viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, >25ºC en costas.

La Graciosa: Intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 20 – 35km/h.