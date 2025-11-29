El tiempo en Canarias espera este domingo estabilidad y aumento ligero de las temperaturas máximas

El Tiempo en Canarias | Se va la calima y vuelven los alisios/ RTVC

Este domingo tendremos tiempo estable ya que vuelve el régimen de vientos del NE que hará que la calima se retire por completo durante la mañana y se presente nubosidad de tipo bajo en las vertientes N y NE de las islas más montañosas. También se generarán nubosidad de evolución en el SW de Tenerife en donde podrían dejar algunas gotas de carácter débil y ocasional.

Las temperaturas máximas suben ligeramente en puntos del interior N de La Palma y costas del N de Lanzarote. En cambio, bajan ligeramente en la mitad S de Gran Canaria y puntos del S de Fuerteventura. Las mínimas bajan débilmente en el NE de El Hierro y en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará del NE moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h en los extremos de las islas, NW y SE. En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en costas del N y canales entre islas, sobre todo entre Jandía y La Isleta, con olas en torno a los 2 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada con olas en torno al metro de altura.

Informa RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos algo nubosos sobre todo en el sector NE. La calima residual en el S se retirará por al tarde gracias al alisio. Temperatura máxima de 16 grados en Valverde.

La Palma: El día comenzará con bastante nubosidad en el vertiente E en donde no se descarta que puedan dejar algunas gotas. Viento del NE con rachas intensas en los extremos y temperaturas otoñales con máxima de 22 grados en la capital.

La Gomera: Predominarán los cielos mayormente nublados en el interior y N de la isla. Viento flojo del NE y temperaturas que irán de los 18 a los 24 grados en la capital.

Tenerife: Predominará el ambiente otoñal. Cielos nublados en el N de la isla y algo en el S por nubosidad de evolución a mediodía. No se descarta que puedan dejar alguna gota débil. Viento del N-NE flojo y temperatura máxima de 23 grados en la capital.

Gran Canaria: Cielos con algo de nubes de tipo bajo en el N y NE de la isla donde no se descarta algunas lloviznas débiles. Viento del NE que será intenso en los extremos NW y SE y las temperaturas irán de los 19 a los 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Jornada con algo de nubes de tipo bajo sobre todo en el N de la isla. El viento soplará del NE con rachas intensas en el extremos W de la isla. Las temperaturas rondarán los 21 grados de máxima en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Predominarán los cielos con nubosidad de tipo bajo especialmente por el N de la isla. El viento será del NE moderado y las temperaturas irán de los 16 hasta los 23 grados en Arrecife.

La Graciosa: Predominarán los cielos parcialmente nubosos y las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados en Caleta de Sebo.