El tiempo en Canarias espera este domingo estabilidad y aumento ligero de las temperaturas máximas
Este domingo tendremos tiempo estable ya que vuelve el régimen de vientos del NE que hará que la calima se retire por completo durante la mañana y se presente nubosidad de tipo bajo en las vertientes N y NE de las islas más montañosas. También se generarán nubosidad de evolución en el SW de Tenerife en donde podrían dejar algunas gotas de carácter débil y ocasional.
Las temperaturas máximas suben ligeramente en puntos del interior N de La Palma y costas del N de Lanzarote. En cambio, bajan ligeramente en la mitad S de Gran Canaria y puntos del S de Fuerteventura. Las mínimas bajan débilmente en el NE de El Hierro y en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote.
El viento soplará del NE moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h en los extremos de las islas, NW y SE. En cuanto al estado del mar, predominará la fuerte marejada en costas del N y canales entre islas, sobre todo entre Jandía y La Isleta, con olas en torno a los 2 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada con olas en torno al metro de altura.
El tiempo por islas
El Hierro: Cielos algo nubosos sobre todo en el sector NE. La calima residual en el S se retirará por al tarde gracias al alisio. Temperatura máxima de 16 grados en Valverde.
La Palma: El día comenzará con bastante nubosidad en el vertiente E en donde no se descarta que puedan dejar algunas gotas. Viento del NE con rachas intensas en los extremos y temperaturas otoñales con máxima de 22 grados en la capital.
La Gomera: Predominarán los cielos mayormente nublados en el interior y N de la isla. Viento flojo del NE y temperaturas que irán de los 18 a los 24 grados en la capital.
Tenerife: Predominará el ambiente otoñal. Cielos nublados en el N de la isla y algo en el S por nubosidad de evolución a mediodía. No se descarta que puedan dejar alguna gota débil. Viento del N-NE flojo y temperatura máxima de 23 grados en la capital.
Gran Canaria: Cielos con algo de nubes de tipo bajo en el N y NE de la isla donde no se descarta algunas lloviznas débiles. Viento del NE que será intenso en los extremos NW y SE y las temperaturas irán de los 19 a los 22 grados en la capital.
Fuerteventura: Jornada con algo de nubes de tipo bajo sobre todo en el N de la isla. El viento soplará del NE con rachas intensas en el extremos W de la isla. Las temperaturas rondarán los 21 grados de máxima en Puerto del Rosario.
Lanzarote: Predominarán los cielos con nubosidad de tipo bajo especialmente por el N de la isla. El viento será del NE moderado y las temperaturas irán de los 16 hasta los 23 grados en Arrecife.
La Graciosa: Predominarán los cielos parcialmente nubosos y las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados en Caleta de Sebo.