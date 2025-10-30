Cielos variables y temperaturas estables en Canarias este viernes, con riesgo de lluvias débiles en medianías y vientos fuertes en cumbres

Situación meteorológica para el viernes 31 de octubre de 2025

Este viernes veremos nubosidad en cantidad variable. De tipo bajo en las islas occidentales, de tipo alto al Sureste del archipiélago, y de evolución en medianías. Podrá llover de forma débil en las islas occidentales durante la madrugada, y asociado a la nubosidad de evolución en puntos de medianías. El tiempo más soleado en Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa.

Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 27 ºC en costas, valores frescos en cumbres.

Viento variable flojo en costas, predominando la componente Este en la mitad oriental, y la Sur en la occidental. Será del Suroeste moderado en cumbres, arreciando y con intervalos de muy fuerte por la tarde en El Teide.

En el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, con mar de fondo del Noroeste aumentando 1,5 – 2,5m.

El tiempo en Canarias isla a isla

El Hierro: Cielos nubosos con algunas precipitaciones dispersas y ocasionales, localmente en forma de chubasco. Temperaturas agradables en costas, frescas en cumbres..

La Palma: Muchas nubes y probables precipitaciones dispersas y ocasionales, especialmente en medianías del Sur y Este. Temperaturas sin cambios, y viento del Suroeste en cumbres.

La Gomera: Nubosidad en cantidad variable con alguna precipitación ocasional, más probables por el Norte y en cumbres. Temperaturas suaves, y poco viento en la costa.

Tenerife: Cielos nubosos aumentando a muy nubosos por nubosidad de evolución. Probables precipitaciones débiles en medianías, localmente en forma de chubasco las del Este. El tiempo más soleado en cumbre donde soplará el viento del Suroeste fuerte.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos aumentando a nubosos por nubosidad de evolución. No se descarta alguna precipitación ocasional y dispersa en medianías. Temperaturas sin cambios, máximas 23 – 27ºC costas, con viento del Este flojo.

Fuerteventura: Intervalos nubosos en cantidad variable. Temperaturas agradables, máximas >24ºC en muchos puntos. Y poco viento, del Este-Nordeste flojo.

Lanzarote: Predominio de los intervalos nubosos, sin mayores consecuencias. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento del Este flojo.

La Graciosa: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este-Nordeste flojo 5 – 20km/h.