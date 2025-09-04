ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Continúa el tiempo estable bajo el régimen de los alisios

Este viernes el tiempo en Canarias estará protagonizado por nubosidad baja por el norte y nordeste de las islas y temperaturas que no variarán

Informa RTVC.

Este viernes veremos nubosidad baja por el norte y nordeste de las islas a menos de 900–1100m, especialmente a primeras horas, sin descartar que deje escapar algunas gotas en medianías durante la madrugada. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas apenas cambiarán salvo ligeros ascensos en cumbres, valores entre 25 y 32 grados.

Viento del nordeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en costas expuestas al alisio, predominando las brisas en costas del suroeste de las islas más altas. +

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur <1m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y olas 1,5 – 2,5m de altura.

Grafía RTVC.

El tiempo por islas

El Hierro: Nubosidad baja en parte del Norte y la capital. Mucho sol en el resto, temperaturas agradables, y viento alisio moderado con intervalos de fuerte.

La Palma: Intervalos nubosos por el Norte y Este, y tiempo soleado en el resto. Temperaturas sin grandes cambios, >25ºC costa, y viento alisio con intervalos fuertes.

La Gomera: Nubes bajas por el Norte y parte de la cumbre. En el resto lucirá el sol. Las temperaturas serán suaves, y viento del Norte-Nordeste moderado a fuerte.

Tenerife: Nubes bajas por el Norte a menos de 1000 – 1100m. Numerosas horas de sol en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en cumbres, máximas 25 – 31ºC, y el viento soplará del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte, especialmente a primeras horas. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado a fuerte, más intenso en costas Sureste y Oeste, rachas locales 60 – 80km/h.

Fuerteventura: Predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas muy agradables, valores locales >30ºC Sur. Viento del Nordeste fuerte en Jandía.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, >25ºC en costas.

La Graciosa: Cielos nubosos con algunos claros en horas centrales. Temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste 25 – 40km/h

