El tiempo en Canarias comienza la semana de forma estable sin grandes cambios, aunque continúa el descenso de temperaturas

Informa RTVC

Este lunes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, salvo por el Norte de las islas donde veremos algunos intervalos de nubes bajas, más compactas a últimas horas de la jornada. Las temperaturas descenderán ligeramente en cumbres, valores diurnos 24 – 29ºC en costas.

El viento soplará del Nordeste moderado, con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio. Predominarán las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas, viento que será del Noroeste a Oeste flojo en El Teide.

Y en el mar, marejadilla en las costas del Sur, marejada a fuerte marejada en el resto, y mar de fondo del Norte-Noroeste de 1 a 2m de altura.

El tiempo en Canarias para este lunes 6 de octubre de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Nubes bajas en puntos del Norte y Nordeste, y tiempo soleado en el resto. Temperaturas en ligero descenso en cumbres, y viento alisio moderado.

La Palma: Tiempo agradable y soleado, con algunas nubes bajas por el Norte y Este, especialmente a últimas horas. Temperaturas algo más bajas, 24 – 27ºC máx. Costas.

La Gomera: Predominarán los intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte. Mucho sol en el resto. Viento del Norte-Nordeste moderado, y temperaturas agradables.

Tenerife: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste, sobre todo al final, y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas marcarán algún grado menos, valores diurnos 24 – 29ºC en costas. Y viento alisio moderado, más intenso en la costa Sureste y Teno.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte, más compacta en la capital. En el resto lucirá el sol con temperaturas agradables, en ligero descenso, máximas 25 – 29ºC. Y viento del Nordeste con intervalos de fuerte en la costa Sureste y de La Aldea.

Fuerteventura: Algunas nubes bajas matinales que darán paso al sol. Temperaturas sin grandes cambios, agradables en la costa. Y viento alisio moderado.

Lanzarote: Salvo algunas nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte, mucho sol. Las temperaturas apenas cambiarán, y el viento soplará del Nordeste moderado.

La Graciosa: Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios, agradables, y viento alisio 15 – 30km/h.