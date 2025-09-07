Este lunes el tiempo en Canarias espera que la calima remita al final del día e intervalos nubosos en el norte de las islas

Informa RTVC

Este lunes predominarán los intervalos nubosos en el norte de las islas, más compactos durante la mañana y al final del día. La calima será más notable en el sur de las islas orientales y Tenerife. Esta irá remitiendo al final del día.

En horas centrales, se desarrollará nubosidad en cumbres centrales y norte de Tenerife, con probables chubascos, sin descartar actividad eléctrica. Baja probabilidad de chubascos en interiores de Gran Canaria por la tarde.

El viento en costas soplará moderado del Norte-Noreste. Aumentará al final del día. Habrá rachas 60-70 km/h a últimas horas en el noroeste y sureste de las más montañosas. En medianías del Noreste de flojo a moderado. Variable flojo en cumbres, girando al Noroeste al final del día. Y en el mar, fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo del noroeste ≥1,5m. Marejada en costas del sur, con olas >1m.

El tiempo por isla

El Hierro: Intervalos nubosos. Serán más compactos en horas centrales, donde no se descarta que caiga alguna gota en interiores. La calima afectará, sobre todo a la vertiente sur, perdiendo densidad al final del día.

La Palma: La calima se notará más en zonas altas y remitirá por la tarde. Intervalos de nubes bajas. Al final del día tenderá a nuboso en el este y noreste, donde serán probables las precipitaciones, más importantes en la madrugada del martes.

La Gomera: El viento aumentará al final del día en el noroeste y este. En el norte, veremos cielos nubosos. En el resto, cielos despejados y calima, que afectará más al sur por la mañana, e irá remitiendo durante la tarde.

Tenerife: El polvo en suspensión afectará más a medianías, sin descartarla en zonas más bajas del sur. En la vertiente norte habrá intervalos nubosos. En la vertiente norte del Teide e interiores, no se descartan chubascos tormentosos en horas centrales.

Gran Canaria: En el norte, cielos nubosos por la mañana y al final del día. Por la tarde, intervalos de nubes bajas. Desarrollo de nubes en cumbres, sin descartar algún chubasco disperso. No se descartan concentraciones elevadas de calima en costas.

Fuerteventura: A primeras horas, en el oeste habrá algunas nubes bajas. El resto del día, sol y calima. A últimas horas, intervalos de nubes medias altas. Las temperaturas descenderán en el sur.

Lanzarote: En el norte y oeste, veremos algunas nubes a primeras y últimas horas. El resto del día predominará el sol y el polvo en suspensión, que irá disminuyendo al final de la jornada.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas a primeras y a últimas horas. Calima en altura y temperaturas máximas 26-28 ºC.