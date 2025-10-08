Este jueves en Canarias, irá remitiendo la calima al final del día, habrán temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, y cielos poco nubosos

En el norte de las islas montañosas, se espera que los cielos estén nubosos a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nubosos el resto del día y, en el resto de zonas, pocos nuboso o despejados con intervalos nubosos matinales en Lanzarote y Fuerteventura.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en los litorales sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada, y en cumbres pronostica que será flojo de dirección variable, tendiendo a componente norte al final del día.

En cuanto a las condiciones del mar, prevé viento del nordeste o noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7, fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

El tiempo por islas

El Hierro: Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día. Temperaturas con pocos cambios.

La Palma: En litorales y medianías del norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

La Gomera: Poco nuboso o despejado en general salvo intervalos nubosos en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

Tenerife: En el norte, intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

Gran Canaria: En el norte, nuboso a primeras y últimas horas que tenderá a intervalos nubosos el resto del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

Fuerteventura: Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en la vertiente este. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado con algún intervalo nuboso matinal en el norte. Calima en altura remitiendo a lo largo del día.

La Graciosa: Se verán pocas nubes en general, como mucho por la mañana, luego se despejará, se notará el viento y la mala mar y las temperaturas no variarán demasiado.