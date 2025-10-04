ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Viento alisio moderado y algo más de oleaje para este domingo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Este domingo el tiempo en Canarias estará protagonizado por un leve descenso de temperaturas, así como rachas de viento de entre 50 y 70 km/h y oleaje

Este domingo lo más significativo será el viento y el oleaje. Soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes en costas expuestas donde las rachas se moverán entre 50 y 70km/h. Soplará de componente Norte moderado en cumbres, siendo del NW en El Teide.

En el mar, marejada a fuerte marejada en costas expuestas al alisio y altamar entre las islas debido al viento, y aumentará el oleaje de fondo del Noroeste de 1 a 2m de altura en costas abiertas al Norte.

En el cielo, salvo algunas nubes bajas en las caras Norte y Nordeste, y algunas pinceladas de nubes bajas por el Oeste del archipiélago, despejado. Y temperaturas en ligero descenso, más notable en las máximas en medianías y cumbres, valores 24 – 29ºC.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en puntos del Norte y Nordeste, sol y nubes altas en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Algunas nubes baja en parte del Norte y Este. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas algo más bajas en medianías y cumbres.

La Gomera: Predominarán los intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte. Mucho sol en el resto con alguna nubes media y alta. Viento del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y pinceladas de nubes altas en el resto, cielos despejados. Las temperaturas marcarán algún grado menos, valores diurnos 24 – 29ºC en costas. Y viento del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte y la capital a menos de 700m. En el resto lucirá el sol con temperaturas agradables, algo más bajas, máximas 25 – 29ºC. Y viento del Nordeste con intervalos de fuerte en costas Oeste y Sureste.

Fuerteventura: Algunas nubes bajas matinales que darán paso al sol. Temperaturas máximas en descenso en interiores, agradables en la costa. Y viento alisio moderado.

Lanzarote: Salvo algunas nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte, mucho sol. Las temperaturas marcarán algún grado menos, y viento del Nordeste moderado.

La Graciosa: Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste 20 – 35km/h.

