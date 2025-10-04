Este domingo el tiempo en Canarias estará protagonizado por un leve descenso de temperaturas, así como rachas de viento de entre 50 y 70 km/h y oleaje

Informa RTVC

Este domingo lo más significativo será el viento y el oleaje. Soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes en costas expuestas donde las rachas se moverán entre 50 y 70km/h. Soplará de componente Norte moderado en cumbres, siendo del NW en El Teide.

En el mar, marejada a fuerte marejada en costas expuestas al alisio y altamar entre las islas debido al viento, y aumentará el oleaje de fondo del Noroeste de 1 a 2m de altura en costas abiertas al Norte.

En el cielo, salvo algunas nubes bajas en las caras Norte y Nordeste, y algunas pinceladas de nubes bajas por el Oeste del archipiélago, despejado. Y temperaturas en ligero descenso, más notable en las máximas en medianías y cumbres, valores 24 – 29ºC.

El tiempo en Canarias para este domingo 5 de octubre de 2025/ RTVC

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en puntos del Norte y Nordeste, sol y nubes altas en el resto. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Nordeste moderado.

La Palma: Algunas nubes baja en parte del Norte y Este. En el resto lucirá el sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas algo más bajas en medianías y cumbres.

La Gomera: Predominarán los intervalos nubosos de tipo bajo por el Norte. Mucho sol en el resto con alguna nubes media y alta. Viento del Norte-Nordeste moderado.

Tenerife: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y pinceladas de nubes altas en el resto, cielos despejados. Las temperaturas marcarán algún grado menos, valores diurnos 24 – 29ºC en costas. Y viento del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte y la capital a menos de 700m. En el resto lucirá el sol con temperaturas agradables, algo más bajas, máximas 25 – 29ºC. Y viento del Nordeste con intervalos de fuerte en costas Oeste y Sureste.

Fuerteventura: Algunas nubes bajas matinales que darán paso al sol. Temperaturas máximas en descenso en interiores, agradables en la costa. Y viento alisio moderado.

Lanzarote: Salvo algunas nubes bajas a primeras y últimas horas por el Norte, mucho sol. Las temperaturas marcarán algún grado menos, y viento del Nordeste moderado.

La Graciosa: Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste 20 – 35km/h.