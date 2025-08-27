El tiempo en Canarias estará protagonizado este jueves por cielos nubosos y probables lluvias débiles y temperaturas sin grandes cambios

Este jueves predominarán los cielos nubosos y serán probables las lluvias débiles por el norte de las islas más montañosas, pudiendo ser persistentes en las medianías del este y nordeste de La Palma. Irán a menos a lo largo de la tarde. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos.

Temperaturas sin grandes cambios, máximas entre 23 y algo más de 28 grados en costas, con valores frescos en cumbres. Viento del Nordeste moderado con intervalos de fuerte en costas expuestas al alisio. Será flojo en cumbres, del Oeste flojo a moderado en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en las costas del sur <0,5m, habrá marejada a fuerte marejada en el resto, y mar de fondo del noroeste de 1,5 – 2,5m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos nubosos por el Norte, la capital y parte de la cumbre, con algo de lluvia débil. Ratos de sol en el resto, y viento alisio moderado.

La Palma: Nubosidad baja por el Norte y Este con probables lluvias débiles localmente persistentes en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas agradables.

La Gomera: Tendremos nubosidad baja por el Norte y la cumbre donde lloverá de forma débil. Tiempo soleado en el resto, y viento alisio moderado.

Tenerife: Abundante nubosidad baja y precipitaciones débiles matinales por el Norte y Nordeste. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas apenas cambiarán, y soplará el viento alisio moderado en la costa.

Gran Canaria: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, especialmente a primeras y últimas horas, con algo de lluvia débil en medianías. Tiempo soleado y agradable en el resto. Y viento del Nordeste moderado, más intenso en costa Sureste.

Fuerteventura: Predominio de los intervalos nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 23 – 28ºC, y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos por el Norte y Oeste, más compactos a primeras y últimas horas. Tiempo soleado en el resto, temperaturas sin cambios, >25ºC en costas.

La Graciosa: Cielos nubosos con amplios claros en horas centrales. Temperatura máximas de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Norte-Nordeste moderado.