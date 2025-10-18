Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 28ºC en costas, y sensación de bochorno por la alta humedad

Imagen RTVC.

Este domingo predominarán los cielos nubosos en las islas más altas. Serán probables las lluvias débiles e intermitentes por el Norte, y asociadas a la nubosidad de evolución en las medianías por la tarde. El tiempo más soleado y agradable en las islas más orientales.

Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 28ºC en costas, y sensación de bochorno por la alta humedad. Viento del Nordeste flojo a todos niveles, algo más intenso en El Teide. En las costas del Sur y Oeste de las islas más altas predominarán las brisas.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, y oleaje de fondo del Noroeste disminuyendo de 1,5 a 1m de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Cielos nubosos y alguna precipitación débil en las medianías. El tiempo más soleado y las temperaturas más agradables en costas del Sur. Viento flojo del Nordeste

LA PALMA: Muchas nubes y algo de lluvia débil, especialmente en las medianías del Norte y Este durante la tarde. Temperaturas suaves, y viento alisio flojo.

LA GOMERA: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte donde podrá llover de forma débil. Las temperaturas apenas cambiarán, y viento del Norte-Nordeste flojo.

TENERIFE: Lluvias débiles a primeras y últimas horas por el Norte y Nordeste, también en horas centrales en las medianías del Sur. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Nordeste flojo a todos niveles.

GRAN CANARIA: Abundante nubosidad salvo en la costa Sureste y en la de La Aldea. Podrá llover de forma débil, dispersa y ocasional en medianías. Las temperaturas apenas cambiarán, seguirá el bochorno en la costa. Y viento flojo del Nordeste.

FUERTEVENTURA: Salvo algunos intervalos nubosos dispersos, amplios ratos de sol. Temperaturas agradables, máximas 23 – 27ºC. Y poco viento, del Nordeste flojo.

LANZAROTE: Predominio de los intervalos nubosos, con amplios claros hacia el Sur. Temperaturas sin grandes cambios, valores agradables. Y viento del Nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 26ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo 10 – 20km/h.