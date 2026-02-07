Previsión meteorológica para el domingo 8 de febrero de 2026

Terminamos la semana con cielos mayormente despejados con algún intervalo nuboso sobre todo en la vertiente W de Fuerteventura y Lanzarote así como en el S de Tenerife. Por la tarde la nubosidad irá en aumento. Además, habrá nubosidad alta y las temperaturas ascenderán un poco sobre todo las mínimas donde será más notable en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Las máximas subirán localmente en zonas del SE de Gran Canaria y puntos del centro y N de Tenerife. El viento seguirá soplando del NW flojo con algunas rachas intensas en cumbres de la isla de La Palma y Tenerife. Y en el mar hay que seguir extremando la precaución porque, aunque mejore las condiciones marítimas, habrá mar de fondo con olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura en costas abiertas al N y W de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Las olas irán disminuyendo de 3 a 2 metros en estas costas.

En el resto de costas predominará la marejada salvo en costas del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, y SE de Gran Canaria donde las olas no superarán el metro de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Nubosidad de tipo variable y viento flojo del NW. Las temperaturas irán desde los 11 a los 17 grados en Valverde.

LA PALMA: Jornada de nubosidad en cantidad variable con viento que soplará flojo del NW y no se descarta algunas rachas intensas en cumbres y las temperaturas serán frescas, entre los 14 y los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: Ambiente muy agradable con nubosidad que se dejará ver mayormente por la tarde. El viento será flojo del NW y la temperaturas sin grandes cambios.

TENERIFE: Ambiente con intervalos nubosos especialmente por la tarde en el NE y S, y no se descarta que puedan dejar alguna gota débil y ocasional. Viento flojo del NW con algunas rachas fuertes en cumbres. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Día de manto nuboso por la mañana en el N y NE y por la tarde en el S. Habrá nubosidad de tipo alto en la segunda mitad del día. El viento soplará flojo del NW y las temperaturas no se moverán mucho, máxima de 22 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Jornada de intervalos nubosos en la vertiente W y N. Viento flojo del NW y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

LANZAROTE: Ambiente con mayor nubosidad por el W y N de la isla con viento que soplará flojo del NW y temperaturas que irán desde los 15 a los 22 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros. Viento flojo del NW y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Caleta de Sebo