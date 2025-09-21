El viento soplará del Nordeste moderado, más intenso en las zonas de habitual aceleración del alisio, rachas 50 – 70km/h

Imagen RTVC.

Este lunes comenzará el otoño astronómico y lo hará con un tiempo más suave. Predominarán los cielos muy nubosos por el Norte de las islas más montañosas, incluso, podrá lloviznar en las medianías, especialmente en la isla de La Palma durante la tarde. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos, salvo nubosidad de evolución que aparecerá en puntos del Sur y Oeste de las islas occidentales. Las temperaturas seguirán descendiendo, descenso que será notable en las máximas, con valores 23 – 29ºC en costas.

El viento soplará del Nordeste moderado, más intenso en las zonas de habitual aceleración del alisio, rachas 50 – 70km/h, viento que será del Oeste moderado en El Teide. Y en el mar, predominará la marejada con áreas de fuerte marejada en altamar entre las islas, y olas 1 – 2m.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos, más compactos por el Norte, la cumbre y la capital, sin descartar unas gotas. Temperaturas en ligero descenso, y viento alisio moderado.

LA PALMA: Abundante nubosidad baja por el Norte y Este con probables lloviznas en medianías. Nubes y claros en el resto, con temperaturas en notable descenso en costas.

LA GOMERA: Muchas nubes por el Norte y la cumbre, sin descartar algo de lluvia débil y dispersa. Tiempo más soleado por el sur y la capital. Temperaturas en descenso.

TENERIFE: Seguirán bajando las temperaturas, especialmente las máximas en costas y medianías, valores 23 – 28ºC, frescos en cumbres. Predominarán los intervalos nubosos, más compactos por el Norte, sin descartar alguna llovizna ocasional.

GRAN CANARIA: Panza de burro compacta por el Norte y la capital, sin descartar algunas lloviznas en medianías por la tarde. Cielos poco nubosos en el resto, con temperaturas en notable descenso. Viento alisio moderado, intenso en costa Sureste.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos a primeras y últimas horas, y mucho sol. Temperaturas en ligero descenso, máximas 24 – 29ºC. Y viento alisio moderado.

LANZAROTE: Salvo algunas nubes bajas por el Norte y Nordeste, cielos despejados. Temperaturas en descenso, y viento del Nordeste moderado, más intenso en el Sur.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas más suaves, y viento del Nordeste 20 – 35km/h.