Este lunes estará más tranquilo con el desplazamiento de la borrasca Emilia, podrán aparecer algunos chubascos en el norte de las islas de mayor relieve

La borrasca Emilia se aleja y lloverá en el norte. Grafismo RTVC.

El tiempo otoñal continuará en las islas después del paso de la borrasca Emilia. Este lunes, comienza con tiempo más tranquilo. Predominarán los cielos con nubosidad de tipo variable sobre todo en la provincia más occidental y Gran Canaria.

Podrá llover en el norte de Gran Canaria y de las islas de La Palma, La Gomera y Tenerife. Las precipitaciones serán débiles en esas vertientes de las islas más montañosas.

Las temperaturas continuarán en ligero ascenso. Las máximas subirán sobre todo en el suroeste de Gran Canaria, noreste de Tenerife y en el interior de la isla de La Palma. Las mínimas subirán en todas las islas siendo más notable en El Hierro, Tenerife, interior de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará mayormente del norte moderado con algunas rachas fuertes en las vertientes oeste y este, así como en cumbres de Tenerife, El Hierro y La Palma.

En el mar, hay que seguir extremando la precaución porque habrá mar de fondo del norte y noroeste en costas abiertas al norte con olas disminuyendo de 3 a 2 metros. De resto, habrá fuerte marejada disminuyendo a marejada salvo en costas del sur de Gran Canaria, este y sur de Fuerteventura y Lanzarote donde predominará áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

EL HIERRO: Nubosidad de tipo variable por el N e irá en aumento durante la tarde y el viento soplará del NE flojo y temperaturas frescas.

LA PALMA: Cielos con nubosidad variable donde hay probabilidad de que llueva débilmente por el N. El viento soplará del NW acelerándose en las vertientes E y W por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados en la capital.

LA GOMERA: Predominará la nubosidad variable. Viento del NE flojo que se acelerará en la vertiente E por la tarde. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

TENERIFE: Jornada de intervalos de nubes y claros. Aparecerá nubosidad de tipo alto a partir del mediodía. El viento será flojo del NW y se acelerará a primeras horas de la tarde por el W y en la cumbre. Temperaturas que irán desde los 16 a los 22 grados.

GRAN CANARIA: Volveremos a tener el manto nuboso en el N y algunas nubes por el S. El viento será del N moderado y se acelerará en los extremos NW y SE. La temperatura máxima será de 22 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Cielos mayormente nubosos especialmente por el N. También habrá algunas nubes por el S. El viento soplará de moderado a flojo del NW y temperaturas frescas.

LANZAROTE: Intervalos nubosos sobre todo por el N e interior. Viento del NW de moderado a flojo y temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Cielos con algo de nubes y viento del NW de moderado a flojo y temperaturas que oscilarán de los 16 a 20 grados en Caleta de Sebo.