Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias, isla por isla, para este lunes 16 de febrero

Previsión del tiempo para este lunes 16 de febrero en Canarias. Comenzamos la semana con cielos despejados en todo el archipiélago canario, salvo en la provincia occidental donde habrá nubosidad de tipo alto a partir del mediodía.

Mapa de la previsión del tiempo para Canarias para el lunes 16 de febrero / RTVC

Probable calima que afectará a todas las islas especialmente a las vertientes sur de las islas más montañosas reduciendo la visibilidad en 3.000 metros. Hay aviso amarillo por polvo en suspensión en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, vertiente este de La Palma y vertientes este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria. Además hay activada una prealerta por calima en toda la región.

Temperaturas máximas en ascenso, entre 3ºC y 8ºC con respecto al día anterior que será más notable en zonas del interior.

El viento será flojo a moderado de componente este y será del sureste en medianías y cumbres. En el mar, mejorarán las condiciones y habrá mar gruesa disminuyendo a fuerte marejada con olas de 3 a 2 metros en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

Previsión del tiempo al detalle isla por isla

El Hierro: Cielos despejados con calima que será más significativa a partir de los 400 metros. Habrá nubosidad de tipo alto al mediodía. Viento de componente este de moderado a flojo y temperaturas que superarán los 22 grados en zonas costeras.

La Palma: Calima con nubosidad alta. Viento que será de componente este y lo hará del sureste en medianías y cumbres. Temperaturas en aumento, y la máxima rondará los 24 grados en la capital.

La Gomera: Jornada con cielos despejados y calima que reducirá la visibilidad considerablemente. Viento del sureste variable y temperaturas en aumento.

Tenerife: Cielos despejados con presencia de nubosidad de tipo alto en la vertiente oeste por la tarde. La calima será más significativa en las medianías del sur y sureste. Las temperaturas máximas subirán y superarán los 25 grados en zonas costeras.

Gran Canaria: Día de cielos despejados con abundante calima sobre todo por la tarde con concentraciones relevantes. El viento soplará de componente este y será del sureste en medianías y cumbres. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 24 grados en la capital.

Fuerteventura: Jornada soleada con calima considerable sobre todo en la vertiente sur. El viento soplará de componente este variable y las temperaturas irán desde los 15 a los 22 en la capital.

Lanzarote: Cielos despejados con calima importante. Será más significativo en el interior y vertiente sur. Por la tarde remitirá. Viento flojo de componente este y temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y los 24 grados.

La Graciosa: Jornada con cielos despejados con calima que remitirá por la tarde. Viento del este y temperaturas que irán desde los 16 a los 21 grados en Caleta de Sebo.