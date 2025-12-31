ES NOTICIA

Previsión del tiempo para el lunes 1 de enero de 2026

Este jueves nos visitará un frente frío asociado a la Borrasca Francis. Las precipitaciones y el viento irán a más, extendiéndose de Oeste a Este a lo largo de la jornada.

Imagen RTVC.
Imagen RTVC.

Comenzará lloviendo durante la próxima madrugada en la isla de La Palma, especialmente por el sur, el oeste y la cumbre, y a lo largo de la mañana también llegarían las precipitaciones a El Hierro y La Gomera, en torno al mediodía a Tenerife. Podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de tormenta.

A primera hora de la tarde la inestabilidad se centrará sobre Tenerife, avanzando hacia Gran Canaria durante la tarde, y a últimas horas de la jornada llegarán las precipitaciones a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, ya entrada la noche.

Podrá nevar en cumbres de La Palma 2200 – 2300m, y de Tenerife 2400 – 2500m. Junto con el avance del frente y las tormentas se esperan fuertes rachas de viento, las más intensas se registrarán en cumbres expuestas, costas sureste y noroeste, el este de La Palma, y el Nordeste de Tenerife, rachas 70 – 100km/h, sin descartar valores locales superiores.

Las temperaturas bajarán en medianías y cumbres, máximas 19 – 24ºC en costas. Y en el mar, se complicará la situación debido al viento, marejada a fuerte marejada, y mar combinada del oeste con olas de 2 a 3,5m de altura en costas abiertas al oeste.

El tiempo por islas

El Hierro: Cielos nubosos con precipitaciones ocasionalmente fuertes y de tipo tormentoso. Temperaturas invernales, y viento del Suroeste racheado.

La Palma: Precipitaciones copiosas, especialmente por el Oeste, en forma de nieve en cumbres. Viento del Oeste-Suroeste racheado, aceleraciones hacia el Este +90km/h.

La Gomera: Precipitaciones a más a lo largo de la mañana con chubascos localmente fuertes y de tipo tormentoso. Viento del Suroeste con rachas muy fuertes +80km/h.

Tenerife: Lloverá especialmente en las medianías del Sur, Oeste y cumbres, extendiéndose los chubascos tormentosos al resto de la isla por la tarde. Nieve +2400m. Y viento del Suroeste fuerte a muy fuerte en cumbres expuestas y el Nordeste.

Gran Canaria: Las precipitaciones irán llegando durante la tarde al Sur, el Oeste y la cumbre, más intensas en medianías. En el resto predominarán los intervalos nubosos, con precipitaciones a últimas horas de la tarde-noche. Viento del Suroeste racheado en zonas altas.

Fuerteventura: La lluvia no llegará hasta por la noche. Intervalos nubosos en cantidad variable, ratos de sol, temperaturas agradables, y viento del Suroeste a más.

Lanzarote: Predominarán los intervalos nubosos, la lluvia llegará por la noche. Temperaturas agradables en horas centrales, con viento del Sur-Suroeste arreciando.

La Graciosa: Jornada de tiempo variable a la espera de la lluvia que llegará por la noche. Temperatura máxima de 23ºC en Caleta de Sebo, y viento del Suroeste a más.

