Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 29 de marzo
Este domingo tendremos una jornada de tiempo estable y el viento alisio será el protagonista. Nuboso en el norte de las islas más montañosas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales sobre todo por la noche. En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. Habrá intervalos nubosos matinales en las islas más orientales.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Máximas entre los 18ºC y los 24ºC en costas. Viento del noreste, el alisio, que soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Probables rachas localmente muy fuertes, +70Km/h, en esas vertientes por la tarde-noche.
Y en el mar, empeorará la situación marítima. Habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que pueden alcanzar y superar los 3m. En costas resguardadas del sur predominará las áreas de marejada.
Canarias activa la prealerta por fuertes vientos mientras intenta sacudirse el lodo de la borrasca Therese
Previsión por islas:
El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el noreste donde estará nublado. Viento alisio moderado. Probable rachas muy fuertes en extremos expuestos. Temperaturas frescas.
La Palma: Intervalos nubosos por el norte y este. En el resto de vertientes y en cumbres poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres por la tarde-noche. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.
La Gomera: Cielos nubosos en el norte e interior. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del noreste moderado y probables rachas muy fuertes. Temperaturas sin grandes cambios.
Tenerife: Cielos nubosos en el norte donde no se descarta que pueda caer alguna gota débil y ocasional. Intervalos nubosos en el sur. En el resto despejado. Viento del noreste moderado. Probables rachas muy fuertes +70Km/h, en los extremos sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC en la capital.
Gran Canaria: Panza de burro por el norte y noreste sin descartar lloviznas ocasionales por la noche. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste con probables rachas muy fuertes. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 21ºC en la capital.
Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que tenderá a despejarse al mediodía salvo por el norte. Viento del noreste moderado con probables rachas fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 19ºC – 23ºC.
Lanzarote: Intervalos nubosos matinales. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del alisio moderado que se acelerará en el interior. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 22ºC en Arrecife.
La Graciosa: Nuboso por la mañana y tenderá a poco nuboso en la segunda mitad del día. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.