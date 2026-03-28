Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 29 de marzo

Este domingo tendremos una jornada de tiempo estable y el viento alisio será el protagonista. Nuboso en el norte de las islas más montañosas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales sobre todo por la noche. En el resto de vertientes estará poco nuboso o despejado. Habrá intervalos nubosos matinales en las islas más orientales.

Imagen RTVC.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Máximas entre los 18ºC y los 24ºC en costas. Viento del noreste, el alisio, que soplará moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas. Probables rachas localmente muy fuertes, +70Km/h, en esas vertientes por la tarde-noche.

Y en el mar, empeorará la situación marítima. Habrá mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que pueden alcanzar y superar los 3m. En costas resguardadas del sur predominará las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el noreste donde estará nublado. Viento alisio moderado. Probable rachas muy fuertes en extremos expuestos. Temperaturas frescas.

La Palma: Intervalos nubosos por el norte y este. En el resto de vertientes y en cumbres poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres por la tarde-noche. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte e interior. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del noreste moderado y probables rachas muy fuertes. Temperaturas sin grandes cambios.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte donde no se descarta que pueda caer alguna gota débil y ocasional. Intervalos nubosos en el sur. En el resto despejado. Viento del noreste moderado. Probables rachas muy fuertes +70Km/h, en los extremos sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro por el norte y noreste sin descartar lloviznas ocasionales por la noche. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste con probables rachas muy fuertes. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales que tenderá a despejarse al mediodía salvo por el norte. Viento del noreste moderado con probables rachas fuertes en el interior. Temperaturas máximas entre los 19ºC – 23ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos matinales. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del alisio moderado que se acelerará en el interior. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 22ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso por la mañana y tenderá a poco nuboso en la segunda mitad del día. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.