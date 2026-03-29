Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 30 de marzo

Este lunes tendremos una jornada marcada por el viento, la calima y mal estado del mar. Intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas más montañosas. En el resto de vertientes poco nuboso o despejado. Probable calima que afectará a Fuerteventura y Lanzarote particularmente por la tarde que será más intensa. Se extenderá de este a oeste. Afectará a zonas bajas, medianías y cumbres de Gran Canaria por la tarde-noche.

Imagen RTVC.

Las temperaturas no se moverán. Máximas entre los 18ºC y los 24ºC en costas. Viento alisio del noreste moderado con intervalos de fuerte. Predominará la componente este moderada a fuerte en las medianías y zonas altas. No se descarta rachas localmente muy fuertes, +70Km/h en las vertientes sureste, noroeste y zonas altas de las islas más montañosas. No se descarta rachas muy fuerte en el interior de Fuerteventura y Lanzarote al mediodía.

Y en el mar, viento fuerza 7 (50 – 61 Km/h). Mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote con olas que pueden superar los 3m. En el resto de costas predominará las áreas de fuerte marejada con olas que pueden superar los 2m.

Previsión por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos en los extremos noroeste y noreste. En el resto estará despejado. Viento alisio entre moderado y fuerte con intervalos de componente este fuerte en medianías. Temperaturas que irán desde los 11ºc a los 15ºC.

La Palma: Cielos poco nubosos o despejado salvo por el noreste y este que Habrá intervalos nubosos. Viento alisios moderado con probables rachas muy fuertes +90 Km/h en zonas altas y extremos noroeste y sureste. Temperatura máxima que rondará los 20ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte e interior. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del noreste moderado con probables rachas muy fuertes. Temperaturas agradables..

Tenerife: Cielos despejados por la mañana. Se nublará en el norte y noreste al mediodía. En el resto seguirá despejado. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes +70Km/h en los extremos sureste y noroeste. Temperatura máxima de 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro por el norte y noreste aunque se dejará ver algunos claros en horas centrales. En el resto estará despejado y soleado. Viento del noreste moderado con probables rachas muy fuertes en cumbres y en vertientes expuestas. Probable calima por la tarde-noche. Temperatura máxima de 21ºC en la capital.

Fuerteventura: Cielos despejados con calima en superficie. Será más intensa por la tarde. Viento del noreste moderado. Habrá intervalos de fuerte de componente este por la noche. Temperaturas que irán desde lo 16ºC a los 21ºC en la capital.

Lanzarote: Despejado con calima que será más intensa en el sur por la tarde. Viento del alisio fuerte con intervalos de componente este por la noche. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos despejados con calima ligera por la tarde. Viento del noreste fuerte y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 21ºC en Caleta de Sebo.