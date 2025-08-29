Este sábado destacarán los cielos nubosos en el norte y se esperan lluvias débiles ocasionales, sobre todo, a últimas horas en medianías del norte

Este sábado destacarán los cielos nubosos en el norte. En horas centrales, tenderá a intervalos.

Se esperan lluvias débiles ocasionales, sobre todo, a últimas horas en medianías del norte. En el sur, cielos despejados.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Las máximas estarán entre los 28-30 ºC en el sur.

El alisio soplará moderado, con intervalos fuertes en las costas expuestas. Será más intenso por la tarde, cuando dejará rachas 60-70 km/h en costas e interiores del oeste, noroeste y sureste de las más montañosas. Se esperan rachas fuertes también en el sur de las más orientales.

Y en el mar, predominará fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo del noroeste 1,5-2m. Marejada en el sur, olas 1-1,5m.

El tiempo por islas

El Hierro: Intervalos nubosos en el norte, tendiendo a nubosos a últimas horas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Habrá un ligero ascenso de las temperaturas en interiores. El viento será más intenso en medianías y costas sur.

La Palma: En la vertiente norte y oeste habrá cielos nubosos. No se descartan lluvias débiles ocasionales en medianías, principalmente a últimas horas, cuando se espera que sean más persistentes. Intervalos en el sur y oeste.

La Gomera: En el norte, cielos nubosos, con grandes claros en horas centrales. Habrá baja probabilidad de lluvias, pero serán más probables en interiores al final del día. Sol en el sur y fuertes rachas de viento en medianías sur, este y oeste.

Tenerife: Rachas fuertes en costas sureste, sur del área metropolitana y entorno de Anaga. Cielos nubosos en la vertiente norte, claros en horas centrales. En el sur y oeste, nubes de evolución. Lluvias débiles en norte, sobre todo a últimas horas.

Gran Canaria: En la mitad norte, cielos nubosos. En horas centrales tenderá a intervalos. Probables lluvias débiles y ocasionales, al final del día en medianías. En el oeste-noroeste y sureste, rachas entre 60-70 km/h.

Fuerteventura: En el oeste y suroeste, el viento será más intenso. A primeras horas y al final de la tarde veremos cielos nubosos en el norte y oeste. El resto del día, poco nuboso o despejado.

Lanzarote: En el norte y oeste, predominarán los cielos nubosos. En el sur, intervalos por la mañana, pero despejado el resto del día. Se esperan rachas fuertes en interiores del sur durante la segunda mitad de la jornada.

La Graciosa: Cielos nubosos toda la jornada. Tenderá a intervalos en horas centrales. Temperaturas sin cambios. El viento será más intenso durante la segunda mitad de la jornada.