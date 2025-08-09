La calima se intensificará en la provincia de Las Palmas, con concentraciones importantes en zonas costeras

Este domingo veremos intervalos nubosos en litorales del norte, poco importantes. Destacará de nuevo el sol y la calima. Esta incrementará en las islas orientales, encontrando elevadas concentraciones también en costas.

Las temperaturas subirán 5-8 ºC en el norte, principalmente en las orientales. Las máximas en medianías de la provincia occidental > 36-38 ºC. En las islas orientales rondarán los 40 ºC en interiores, y las más altas 42-44 ºC.

El viento en costas soplará moderado con intervalos flojos de componente norte. En medianías será de moderado a flojo variable, predominando la componente este. En cumbres soplará del Sureste de moderado a flojo.

Y en el mar, marejada en costas del norte, mar de fondo del noreste >1m. En el sur, marejadilla, o,5-1m.

El tiempo isla a isla:

El Hierro: En litorales del norte veremos intervalos de nubes bajas. De resto, despejado y calima en medianías y cumbres. Las temperaturas subirán notablemente. Se podrán alcanzar localmente 38 ºC en interiores.

La Palma: Las temperaturas máximas > 32-34 ºC en gran parte del territorio. Los valores más elevados podrán alcanzar los 38 ºC. Cielos despejados salvo intervalos nubosos en litorales. La calima será más notable que hoy en zonas más bajas.

La Gomera: El polvo en suspensión y el sol también serán los protagonistas. Las temperaturas máximas subirán, y alcanzarán los 34 ºC en la mayor parte de los municipios. Las más altas alcanzarán los 38 ºC.

Tenerife: Las temperaturas mínimas en varias zonas de interior no bajarán de los 30 ºC. Las más altas las encontraremos en medianías del sur, este y oeste. No se descarta termómetros por encima de los 38 ºC, y pudiendo alcanzar los 40 ºC localmente.

Gran Canaria: En cumbres centrales y litorales del norte, veremos intervalos nubosos por la tarde. La calima será más densa en medianías. Las temperaturas más altas ≥40-42 ºC. Las mínimas en gran parte de las medianías del sur no bajarán de los 32 ºC.

Fuerteventura: En el oeste e interiores se alcanzarán los 40 ºC. Se superarán localmente, pudiendo estar incluso por encima de los 42 ºC. Habrá algunos intervalos nubosos en el norte y oeste, pero destacará el sol y la calima.

Lanzarote: Sol y calima y algunas nubes bajas en el norte y oeste. Las temperaturas subirán notablemente en el norte. Las máximas rondarán los 40 ºC en interiores y podrán superar los 42-44 ºC localmente.

La Graciosa: Intervalos nubosos a primeras horas. De resto, sol y calima en elevadas concentraciones. Temperatura máxima en Caleta del Sebo ≥28 ºC.