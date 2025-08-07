El viernes continuarán subiendo las temperaturas y la calima intensificará el calor superando los 40 grados en algunos puntos de Canarias

Previsión del Tiempo en Canarias para el viernes, 8 de agosto. Grafismo RTVC.

El calor seguirán siendo protagonista con una subida de las temperaturas en Canarias. La calima estará presente en todo el archipiélago, aumentando esa sensación de calor.

En algunos puntos se podrán superar los 40ºC en las medianías del Sur y Oeste de Gran Canaria, o de 36 – 38ºC en zonas de medianías del resto de islas o del Sur de Fuerteventura.

Las nubes aparecerán en el Norte, a menos 500m, y serán de tipo medio y alto en la mitad oriental y Tenerife.

En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con ligera calima repartido de forma desigual por todo el archipiélago.

Viento del Nordeste moderado en costas, con intervalos fuerte en las zonas habituales de aceleración del alisio. Será del Este flojo a moderado en cumbres.

Las costas del Sur destacarán por la marejadilla, con marejada y fuerte marejada en altamar. En este caso, las olas podrán llegar al 1,5 m.

Previsión del Tiempo por islas:

-EL HIERRO: Intervalos nubosos en zonas bajas del Norte. Sol y ligera calima en el resto, con calor. Habrá máximas en cumbres y medianías del Sur superando los 35ºC

-LA PALMA: Nubes bajas en parte del Norte y Este, y mucho sol en el resto con calima. Habrá temperaturas máximas locales 35 – 37ºC por el Oeste. Y viento alisio moderado.

-LA GOMERA: Numerosas horas de sol con calima en altura. Temperaturas al alza, máximas entre 34 y 37ºC en las medianías del Sur y la cumbre.

-TENERIFE: Intervalos nubosos por el Norte y Nordeste a menos de 500m. Sol e intervalos de nubes medias y altas en el resto, con alguna gota en cumbres centrales. Temperaturas calurosas, máximas 25 – 37ºC. Y viento alisio moderado en costas, flojo en cumbres.

-GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte a menos de 400m, sobre todo, a primeras y últimas horas. Sol e intervalos de nubes medias y altas en el resto con ligera calima en altura. Temperaturas cálidas, máximas locales >40ºC en medianías del Sur, Oeste y en las cumbres.

-FUERTEVENTURA: Cielos poco nubosos con ligera calima, más densa por la tarde. Calor en zonas de interior y Sur, valores locales 34 – 36ºC. Alisio moderado.

-LANZAROTE: Intervalos nubosos por el Norte y mucho sol en el resto, con ligera calima en altura. Temperaturas de verano, y viento del Norte-Nordeste moderado.

-LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos, con temperaturas veraniegas, y viento del Norte-Nordeste 25 – 40km/h.