La semana comenzará sin grandes novedades meteorológicas. Seguiremos con nubes, especialmente por el Norte a primeras y últimas horas, y en zonas de medianías en las horas centrales del día. Todavía podrían dejar escapar alguna gota o algo de lluvia débil. El tiempo más soleado y agradable en zonas costeras. Las temperaturas apenas cambiarán, con máximas 23 – 28ºC en costas, frescas en los pueblos de cumbre.

Viento del Nordeste flojo a todos niveles, algo más intenso en costas Sureste y Oeste de Gran Canaria. En las costas del Sur y Oeste de las islas más altas predominarán las brisas. Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, y oleaje de fondo del Noroeste en torno a 1m de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y la cumbre con algo de lluvia débil y dispersa. Temperaturas sin cambios y poco viento.

LA PALMA: Nubosidad baja por el Norte y Este con algo de lluvia débil en medianías. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo.

LA GOMERA: Abundante nubosidad baja por el Norte y la cumbre con alguna precipitación ocasional. Más sol por el Sur y la capital con temperaturas suaves.

TENERIFE: Podrá llover de forma débil por el Norte a primeras y últimas horas, especialmente en las medianías del Nordeste. Intervalos de evolución por el Sur, alguna gota. Las temperaturas no cambiarán, y habrá poco viento, del Nordeste flojo.

GRAN CANARIA: Panza de burro compacta a primeras y últimas horas por el Norte y la capital donde podrá llover de forma débil. Intervalos de evolución dispersos por el Sur. Temperaturas agradables, máximas 23 – 28ºC costas. Viento alisio flojo a moderado.

FUERTEVENTURA: Predominarán los intervalos nubosos, con amplios claros en horas centrales del día por el Sur. Temperaturas sin cambios, y viento del Nordeste flojo.

LANZAROTE: Veremos algunas nubes más por el Norte. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas agradables, y viento del Norte-Nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Cielos nubosos con más claros en horas centrales del día. Temperaturas máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste flojo, 10 – 25km/h.