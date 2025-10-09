Las temperaturas descenderán este viernes en Canarias, en especial, en medianías y cumbres, donde no se descarta que caigan algunas gotas

Este viernes veremos más nubes. Predominarán los cielos nubosos por el norte y nordeste, especialmente a primeras y últimas horas, sin descartar que se escapen unas gotas al final en medianías. En el resto, cielos poco nubosos, con algunos intervalos de evolución, de buen tiempo.

Las temperaturas descenderán en medianías y cumbres, especialmente notable en las máximas, sin grandes cambios en la costa con máximas 23 – 28ºC.

Viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes en costas expuestas al alisio. Soplará de componente norte moderado en cumbres, siendo del noroeste flojo en El Teide.

En el mar, marejada en las costas del sur, fuerte marejada en el resto y olas 1,5–2m, disminuyendo.

El tiempo por islas

El Hierro: Predominarán los intervalos nubosos, el tiempo más soleado y agradable en zonas costeras del Sur. Temperaturas en descenso en la cumbre, y alisio moderado.

La Palma: Nubosidad bajas más compacta por el Norte y Este. Más sol en la cumbre, el Sur y la costa Oeste. Temperaturas algo más bajas, y viento del Nordeste mod.

La Gomera: Numerosas horas de sol por el Sur y la capital, e intervalos nubosos en la cumbre, más abundantes por el Norte. Temperaturas agradables, y viento moderado.

Tenerife: Muchas nubes por el Norte y Nordeste, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto lucirá el sol, con intervalos de evolución por el Suroeste. Temperaturas diurnas en descenso, 23 – 28ºC costas. Viento del Nordeste moderado.

Gran Canaria: Panza de burro compacta por el Norte y la capital con algunos claros en horas centrales. Mucho sol en el resto, temperaturas más bajas en interiores. Y viento del Nordeste moderado, con intervalos fuertes en costas Sureste y Oeste.

Fuerteventura: Intervalos nubosos más compactos al amanecer, tendiendo a cielos poco nubosos. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste moderado.

Lanzarote: Predominarán los cielos nubosos por el Norte, y los intervalos en el resto. Las temperaturas marcarán algún grado menos, y soplará el alisio moderado.

La Graciosa: Cielos nubosos. Temperaturas agradables, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste 20 – 35km/h