Este viernes las nubes serán las protagonistas pero, también, la temperaturas con máximas 23 – 28ºC en las costas de Canarias

Este viernes las nubes serán las protagonistas. De tipo bajo por el norte, especialmente a primeras y últimas horas, sin descartar alguna llovizna ocasional y dispersa. Intervalos de evolución en vertientes sur-sureste de las islas más montañosas, y cielos poco nubosos en el resto.

Las temperaturas apenas cambiarán, salvo ligeros descensos de las mínimas en Fuerteventura y Lanzarote, con máximas 23 – 28ºC en costas, frescas en los pueblos de cumbre.

Viento de componente norte flojo, siendo del oeste-suroeste flojo +1500m, moderado del suroeste en El Teide.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste disminuyendo de 1,5 a 1m de altura.

El tiempo por islas

El Hierro: Predominio de los intervalos nubosos, más abundantes en zonas de interior por evolución. Temperaturas agradables, y viento del Norte flojo.

La Palma: Nubosidad en cantidad variable, más compacta en medianías, sin descartar alguna llovizna por el Norte y Este. Temperaturas sin cambios, y viento flojo del Norte.

La Gomera: Cielos poco nubosos, con intervalos de evolución en la mitad Sur en horas centrales. Las temperaturas no cambiarán y habrá poco viento.

Tenerife: Abundante nubosidad baja para comenzar y terminar la jornada por el Norte, sin descartar unas gotas en las medianías del Nordeste. Temperaturas agradables, máximas 23 – 28ºC en costas. Poco viento, del Suoreste mod. en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro compacta a primeras y últimas horas por el Norte y la capital, sin descartar unas gotas. Intervalos de evolución dispersos por el Sur – Sureste. Temperaturas agradables, máximas 24 – 28ºC costas. Viento flojo del Norte.

Fuerteventura: Cielos nubosos por el Norte y Oeste, y numerosas horas de sol en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas agradables. Poco viento.

Lanzarote: Muchas nubes por el Norte, y amplios claros en el resto. Las temperaturas mínimas bajarán algún grado. Y viento del Norte-Noroeste flojo.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos gran parte de la jornada. Temperaturas máxima de 25ºC en Caleta de Sebo, y viento del Noroeste flojo.