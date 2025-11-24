El trabajo en nuevas masculinidades, este 25N en ‘Ídolos de Tara’

El programa de radio conversa con Josetxu Riviere, docente y formador de Emakunde, sobre el retroceso en el reconocimiento de la violencia de género por parte de los jóvenes

El espacio de igualdad ‘Ídolos de Tara’ que dirige y presenta Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC, se suma también al análisis del negacionismo de la violencia de género, el asunto que este año RTVC ha elegido como motivo de su campaña del 25N.

El enfoque del programa de esta semana tratará de abordar qué factores están llevando a los chicos jóvenes a rechazar el feminismo y a considerar la violencia de género un invento ideológico, tal y como han mostrado estudios recientes como el elaborado por el Centro Reina Sofía y la FAD o también otro similar realizado por el Ministerio de Juventud e Infancia. En ambos casos, el porcentaje de jóvenes negacionistas supera el 20%.

Para abordar este asunto, ‘Ídolos de Tara’ contará con la opinión experta de uno de los referentes en formación en nuevas masculinidades, Josetxu Riviere, docente y formador de Emakunde, el Instituto de la MUjer del País Vasco, que estos días se encuentra en Canarias para participar en el II Congreso de Prevención de Violencias de Género que organiza el Cabildo Insular de Tenerife a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

Riviere defiende los beneficios del trabajo en nuevas masculinidades y entiende la necesidad de escuchar a la juventud y conocer qué circunstancias son las que están llevando a estos jóvenes a adoptar posturas de rechazo al feminismo y las políticas de igualdad. También el programa analizará con él las mejoras que hay que introducir en las políticas de prevención que, por el motivo que sea, no está teniendo suficiente calado.