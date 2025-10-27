Un informe del Ministerio de Juventud alerta del aumento de chicos que niegan o minimizan la violencia machista y de una caída general en la preocupación por la igualdad

Desde 2019, el porcentaje de jóvenes que niegan o restan importancia a la violencia de género ha aumentado de forma notable. Entre los chicos, ha pasado del 12% al 23%, mientras que entre las chicas ha subido del 6% al 13%, según el informe publicado por el Ministerio de Juventud.

RTVC

El estudio también muestra un descenso en el respaldo a la igualdad de género. El 76% de las jóvenes se declara partidaria de la igualdad, frente al 84% de 2019. En el caso de los chicos, el apoyo ha caído aún más: solo la mitad afirma estar a favor de la igualdad, cuando hace cuatro años lo hacía el 70%.

Imagen de archivo | Mircea Iancu / Pixabay

Menos preocupación por la violencia machista

Organizaciones como Opciónate, que trabajan con adolescentes en centros escolares, constatan esta tendencia. Aunque reconoce que sigue siendo una minoría ruidosa, la preocupación por la violencia de género se ha reducido del 82% al 65% en solo cuatro años.

Además, un 13% de las chicas y un 23% de los chicos directamente niegan la existencia de este tipo de violencia.

El último barómetro de UNICEF confirma esta pérdida de sensibilidad: la preocupación de la infancia y la adolescencia por las desigualdades de género, el machismo y la violencia ha caído del primer al decimoquinto lugar entre los temas que más les inquietan, superada por asuntos como el rendimiento escolar o la inseguridad ciudadana.