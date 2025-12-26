Unas 150 empresas alertan de un encarecimiento de los paquetes turísticos y acuerdan un frente común contra la tasa aeroportuaria impulsada por Aena

El sector del transporte turístico en Canarias, integrado por alrededor de 150 empresas privadas, ha mostrado un rechazo unánime a la posible implantación de una tasa aeroportuaria similar a la que ya se aplica en Baleares.

En el archipiélago balear, cada compañía abona una media de 6.000 euros por acceder a los aeropuertos para recoger pasajeros, una medida que en Canarias consideran injustificada y de carácter meramente recaudatorio.

Desde el sector se critica la falta de sensibilidad con la realidad insular y con el peso que tiene el turismo en la economía canaria, así como la ausencia de diálogo previo.

El transporte turístico canario rechaza la posible imposición de una tasa aeroportuaria. RTVC

Aumento de los costes

Las empresas rechazan los argumentos de Aena sobre supuestos problemas de espacio en los aeropuertos y recuerdan que la hora de cortesía que se plantea aplicar coincide con el tiempo de antelación que los turoperadores exigen a los conductores para la recogida de pasajeros.

Los profesionales advierten de que esta tasa supondría un aumento de los costes que acabaría repercutiendo en el cliente final, encareciendo los paquetes turísticos y afectando al sistema de movilidad en un territorio que depende casi exclusivamente del transporte por carretera.

Ante esta situación, el sector ha acordado crear un frente común para exigir a Aena que dé marcha atrás en la medida y reclamar una mayor participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos, al igual que ocurre actualmente con los puertos.