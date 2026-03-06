El trasfondo místico de la geopolítica y el papel de la mujer indígena centran ‘Crónicas de San Borondón’

La noche de misterios vuelve a la Radio Canaria este viernes a las 22:00 horas con la emisión de este espacio presentado por José Gregorio González

José Gregorio González, presentador de ‘Crónicas de San Borondón’.

‘Crónicas de San Borondón’ de la Radio Canaria vuelve una semana más a las ondas con una nueva entrega este viernes 6 de marzo a las 22:00 horas. José Gregorio González, conductor de este espacio que repasa y analiza hechos insólitos y misterios sucedidos en Canarias y en el mundo, trae esta semana un análisis sobre la interpretación de la guerra en Irán como una supuesta misión divina.

Esta visión, compartida por un sector de la política y el ejército estadounidense, ha propiciado la creación de grupos de oración en el Pentágono y sesiones de estudio bíblico en la Casa Blanca. Algunos de estos planteamientos sugieren que figuras como Donald Trump forman parte de un plan predicho en el Apocalipsis, una narrativa que incluso está generando denuncias internas en el estamento militar por su uso entre los mandos de diversas divisiones.

La presencia de nuevos grupos de oración y estudios bíblicos marca una nueva corriente de influencia en el estamento militar relacionada con Trump y el Apocalípsis.

De forma complementaria, el tiempo de tertulia contará con Ricardo Martín, David Suárez y Pablo Villarrubia para abordar este escenario y analizar el estado actual de las misiones espaciales Artemis, cuyo objetivo es el regreso a la Luna.

Por otro lado, y en sintonía con las conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres, el programa dedicará un bloque a la figura femenina en la cultura indígena de Canarias. El antropólogo Fernando Hernández conversará con José Gregorio González sobre el papel fundamental de la mujer aborigen, analizando sus roles históricos como consejera, sacerdotisa o guerrera en la sociedad prehispánica.

Para concluir la emisión, la sección Expediente Méliès recuperará el último largometraje de Stanley Kubrick, «Eyes Wide Shut», protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman. Junto al experto en cine y presentador del programa ‘Charlas de cine’ de la emisora, Manuel Díaz Noda, se analizará por qué esta obra ha vuelto a cobrar relevancia en círculos conspiracionistas, donde se plantea que la película podría haber sido una denuncia encubierta de actividades delictivas relacionadas con el caso Epstein.

Fotograma de «Eyes Wide Shut».

Según indica el propio González, el programa se presenta una semana más como «una oportunidad para explorar aspectos de la realidad que permiten comprender de forma mucho más precisa lo que sucede a escala planetaria».