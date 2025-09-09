El Tribunal Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo ha acordado la apertura del juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos

MADRID (ESPAÑA), 05/09/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida el pasado viernes del Tribunal Supremo tras el tradicional acto de apertura del año judicial. EFE/ Fernando Villar

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Hurtado ha dictado un auto, que no es recurrible por las partes. En él acuerda enviar a juicio al fiscal general, en un procedimiento en el que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide que sea condenado con una pena de seis años de prisión.

En cambio, ha rechazado suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía APIF, si bien remite su auto a la Inspección Fiscal para que resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.

Ademas, el magistrado ha fijado una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

El PP afirma que el fiscal general «está tardando en dimitir»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado este martes, tras la apertura de juicio oral en el Supremo al fiscal general del Estado, que Álvaro García Ortiz «está tardando en dimitir y el presidente del gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace».

A su juicio, eso es lo que ocurriría en un país democrático.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha considerado que el paso dado en el Supremo era previsible.

Respetando la presunción de inocencia del fiscal y su derecho a defender, ha señalado, García Ortiz ya debería haber dimitido por una cuestión «ética y moral».

El Gobierno mantiene su confianza en el fiscal general

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Ejecutivo mantiene la confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha insistido en que el Gobierno mantiene la confianza en el fiscal y «por supuesto, también en su inocencia».

«Siempre hemos sido conscientes de que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito; por tanto, todo el respeto a esta resolución y también toda la confianza hacia el fiscal general del Estado», ha subrayado.