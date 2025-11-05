El primer alcalde musulmán de Nueva York logra una victoria histórica con más del 50 % de los votos y promete un gobierno para los trabajadores y los inmigrantes

Zohran Mamdani se ha proclamado ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con más del 50 % de los votos, superando al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Con más de dos millones de sufragios contabilizados, el demócrata se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Cartel electoral de Zohran Mamdani | Europa Press / Gina M Randazz

En su discurso de victoria, Mamdani se definió como “joven, musulmán y socialista democrático” y afirmó que “no tiene por qué disculparse por nada de eso”. Ante miles de seguidores, evocó las palabras del líder socialista Eugene Debs: “Veo el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

Una ciudad construida y liderada por inmigrantes

El nuevo alcalde destacó el papel de los trabajadores que mueven Nueva York: taxistas, repartidores, cocineros y abuelas inmigrantes. “Esta noche nos dieron un mandato para el cambio”, dijo. Prometió una ciudad que se pueda costear, con alquileres congelados para millones de inquilinos y cuidado infantil universal.

Mamdani aseguró que gobernará una ciudad de inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante. También agradeció a sus padres y a su esposa por “hacerlo el hombre que es hoy”. El candidato dedicó su triunfo a la nueva generación que exige un futuro más justo.

Compromisos con los trabajadores y la justicia social

El alcalde electo anunció planes para contratar miles de maestros, reducir la burocracia y crear un Departamento de Seguridad Comunitaria que atienda la crisis de salud mental y el sinhogarismo. Reafirmó su apoyo a los sindicatos y prometió que “los malos caseros rendirán cuentas”, además de impedir que los multimillonarios “evadan impuestos y exploten exenciones fiscales”.

Mamdani afirmó que combatirá la islamofobia y el antisemitismo, y que Nueva York será un refugio para todas las comunidades. “Seré el alcalde de todos, sin importar religión o procedencia”, subrayó.

Un mensaje directo a Donald Trump

Durante su discurso, el nuevo alcalde lanzó un mensaje al expresidente: “Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen”, provocando una ovación del público. “Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, declaró.

Mamdani prometió “desmantelar las condiciones que permitieron a los déspotas acumular poder”. Aseguró que su administración defenderá la democracia frente al autoritarismo y la oligarquía.

«Una ciudad donde la gente trabajadora vuelve a tener el poder»

El demócrata, que asumirá el cargo el 1 de enero del próximo año, cerró su intervención con un mensaje de optimismo: “Cada mañana me levantaré para hacer de esta ciudad un lugar mejor que el día anterior”.

Con una participación récord y una victoria que simboliza un cambio generacional, Zohran Mamdani prometió una Nueva York renacida, donde “la esperanza vive” y donde la gente trabajadora vuelve a tener el poder.