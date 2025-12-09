El TSJC anula el plan especial de protección de la calle Perojo

La sentencia declara nulo el documento aprobado en 2020 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por ignorar informes del Cabildo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado el plan especial de protección de la calle Perojo y su entorno porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tuvo en cuenta tres informes desfavorables del Cabildo insular. Los magistrados señalaron que esos documentos eran preceptivos y vinculantes, tal como exige la Ley del Suelo de Canarias.

Imagen de archivo de la calle Perojo, Las Palmas de Gran Canaria | Cabildo de Gran Canaria

El plan había sido impugnado por el Cabildo, que denunció que el Consistorio “ignoró” informes donde reclamaba un mayor grado de definición normativa. También advertía de deficiencias sin regular, conceptos contrarios a la Ley de Propiedad Horizontal y criterios que quedaban sujetos a la decisión de varias oficinas municipales.

El Cabildo reprochó, además, que los técnicos municipales no analizaron sus informes, sino que los remitieron directamente a Geursa, la sociedad municipal de gestión urbanística.

Vicio esencial y falta de estudio económico

La Sala constató que el Cabildo emitió varios informes desfavorables durante la tramitación del plan, documentos que recogían observaciones esenciales. Esta situación provocó que el plan “adolezca de un vicio esencial en su aprobación que conlleva su nulidad radical”.

Los magistrados encontraron otro motivo para anular el documento: la ausencia de un estudio económico y financiero previo, requisito obligatorio. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Territorio, ya había alertado de esta carencia durante la tramitación.

Aprobado bajo el mandato de Hidalgo

El plan de Perojo se aprobó en 2020, durante el mandato del entonces alcalde Augusto Hidalgo (PSOE). Actualmente, Hidalgo es vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de varias áreas, entre ellas Arquitectura.

La decisión del TSJC obliga ahora al Ayuntamiento capitalino a reiniciar el procedimiento si desea impulsar un nuevo plan que cumpla con todos los requisitos legales y técnicos.