Las alertas han vuelto a sonar en varias localidades debido a los vientos huracanados

El viento huracanado sacude España y causa numerosas incidencias en el este del país. Efe

España no se ha repuesto todavía de los efectos más virulentos de las últimas borrascas de gran impacto que se han sucedido desde enero, pero este sábado Oriana ha vuelto a sacudir el país y a provocar numerosas incidencias, localizadas sobre todo en el este peninsular, donde las alertas han vuelto a sonar en los móviles debido a los vientos huracanados.

El fuerte viento que azota gran parte del país, y que en Castellón ha motivado la activación de un aviso de nivel ‘rojo’ (peligro extraordinario), ha causado numerosas restricciones y cortes de tráfico en algunas carreteras de la red principal en el litoral mediterráneo, y Renfe ha optado por suprimir numerosos servicios ferroviarios dentro de la Comunidad Valenciana y entre esta y Cataluña.

La dirección de comunicación de Renfe ha informado de que se ha suspendido el servicio ferroviario de larga y media distancia entre Valencia y Cataluña debido a las condiciones meteorológicas. Los trenes (Euromed e Intercity) que circulan por ese corredor se encuentran suprimidos y no se ha establecido ningún servicio alternativo. Tampoco circularán durante la jornada de hoy tres servicios de alta velocidad en el tramo entre Valencia y Castellón.

Dos trenes -un Euromed que hacía el trayecto Barcelona-Valencia y un Alvia entre Barcelona-Cádiz- estuvieron además detenidos en las vías debido a un incendio a un incendio ajeno a la explotación ferroviaria y a la caída de un árbol entre el municipio tarraconense de L’Aldea y el de Benicarló (Castellón).

El fuerte viento ha motivado además que la Dirección General de Tráfico (DGT) haya optado por limitar la velocidad máxima en las carreteras castellonenses a 80 kilómetros por hora y por restringir el adelantamiento para los vehículos pesados, que se deben mantener en el carril derecho; se ha cortado un tramo de 16 kilómetros de la autovía A-33 a su paso por el municipio alicantino de La Font de la Figuera, y en Madrid se han cortado los accesos al puerto de Navacerrada.

San Esteban de Gormaz (Soria), confinado

Aunque este sábado es el fuerte viento el que está causando las principales incidencias, preocupa mucho la crecida de algunos ríos, y en Soria el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado el confinamiento y el inicio del desalojo de viviendas en San Esteban de Gormaz debido a la crecida del río Duero, que pasa por esta localidad con un nivel que roza los 5 metros y un caudal de 275 metros cúbicos por segundo, con previsión de crecida.

La Junta de Castilla y León ha habilitado la Residencia del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rambla, en el propio municipio, como punto de evacuación de los vecinos que puedan verse afectados por la crecida del río.

Protección Civil ha enviado a primera hora de la mañana un mensaje ‘Es alert’ a los móviles de la población en el sur de Tarragona para avisar de los fuertes vientos que están azotando la zona, un aviso que ha sonado también en los dispositivos de los ciudadanos en Castellón, debido también a los vientos huracanados que están sacudiendo a gran parte de la provincia, donde algunas rachas han superado los 170 kilómetros por hora.

Los bomberos de los consorcios provinciales de las tres provincias de la Comunidad Valenciana han atendido hoy decenas de incidencias provocadas por las fuertes rachas de viento, relacionadas en su mayoría con la caída de ramas y árboles o para asegurar objetos y elementos en riesgo de desprenderse, y el puerto de Castellón ha cerrado el tráfico y la salida y entrada de buques y embarcaciones.

Toda España en alerta

Las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas han amanecido este sábado con diferentes niveles de alerta ante la previsión de fuertes vientos, nevadas, riesgo de aludes, lluvias o el fuerte oleaje que azota a todas las comunidades con litoral, donde las olas pueden alcanzar hasta los 12 metros de altura en algunos lugares.

En varias ciudades y pueblos se han cerrado los parques y se han suspendido las actividades al aire libre, y los diferentes efectivos de emergencias de numerosas provincias están atendiendo desde primera hora del día centenares de incidencias asociadas en su mayoría a la caída de árboles, ramas, carteles y mobiliario urbano a causa de los fuertes vientos.

Desde primera hora de la mañana, las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología están registrando rachas de viento huracanadas -por encima de los 120 kilómetros por hora- en numerosos lugares del país, y la estación de esquí de Sierra Nevada sigue hoy cerrada, por cuarto día consecutivo, debido al mal estado de la carretera de acceso debido al hundimiento de la calzada.

Las lluvias y nevadas acumuladas de los últimos días están provocando importantes crecidas en muchos ríos. El Guadiana arrastra más de 2.000 metros cúbicos por segundo de agua a su paso por Badajoz; en La Rioja el servicio de emergencias SOS Rioja ha activado la fase de preemergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones ante la crecida prevista del río Ebro; y en la localidad leonesa de Villaverde de la Abadía la crecida del Sil ha arrastrado el emblemático puente colgante

En Andalucía, una de las comunidades más azotadas por las borrascas de las últimas semanas, la Junta ha bajado la fase de emergencia -del 2 al 1- del Plan de Riesgo de Inundaciones que se activó el pasado 3 de febrero tras la reducción de las incidencias.