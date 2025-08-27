Elba Vergés, del CD Tenerife: “Tenemos ganas de competir”

El Club Deportivo Tenerife Femenino afronta la recta final de una pretemporada “con ganas de competir” tras haber realizado un “trabajo exigente” durante un mes y medio tanto a nivel físico como táctico

Tiene «ganas de competir» y en el último mes ha realizado un «trabajo exigente». Son las palabras de Elba Vergés, fichaje del CD Tenerife. Asegura que el grupo vive esta última semana de preparación “con ilusión”.

A días del estreno

El equipo tinerfeño debutará este sábado 30 de septiembre ante el Athletic Club en Lezama. Es un rival “duro” que se hace más fuerte aún en su casa.

“La afición suele apretar mucho, vamos a prepararnos para que nuestro trabajo se note por encima del suyo, lucharemos para que eso suceda”, ha dicho Vergés.

La jugadora ha asegurado que la meta del equipo es “empezar la liga con buen pie y sumar los tres puntos”. Esto es algo que ve factible gracias a las buenas sensaciones que deja la pretemporada.

“Nos ha venido muy bien a nivel de cohesión de equipo, estamos enfocadas en la competición y en hacer un buen trabajo”, ha añadido.

Vergés también ha valorado sus primeros momentos con su nuevo club y asegura que se encuentra “con muchas ganas” debido a que la entidad blanquiazul ha tenido últimas temporadas muy buenas en las que “se han hecho las cosas bien”.