Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en Fuerteventura: participación, número de votos y recuento
En Fuerteventura se elige un representante para el Senado en estas elecciones generales del 29 de noviembre.
Cuatro candidaturas han concurrido a estos comicios:
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Paloma Hernández Cerezo.
- Partido Popular (PP), con María Esther Hernández Marrero.
- Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN), con Nuria Cabrera Méndez.
- Unidad del Pueblo Canario (UPC), con Rubén Reyes Gutiérrez.
Cómo se reparten los escaños en Canarias
- Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.
- Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.
Resultados por municipios
El desglose de los resultados en los seis municipios majoreros queda de la siguiente manera:
- Antigua
- Betancuria
- La Oliva
- Pájara
- Puerto del Rosario
- Tuineje