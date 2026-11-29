Consulta los resultados de las Elecciones generales 2026 en Fuerteventura: participación, número de votos y recuento

En Fuerteventura se elige un representante para el Senado en estas elecciones generales del 29 de noviembre.

Cuatro candidaturas han concurrido a estos comicios:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Paloma Hernández Cerezo.

(PSOE), con Paloma Hernández Cerezo. Partido Popular (PP), con María Esther Hernández Marrero.

(PP), con María Esther Hernández Marrero. Coalición Canaria-Municipalistas Primero Canarias (CCa-1.ºCAN), con Nuria Cabrera Méndez.

(CCa-1.ºCAN), con Nuria Cabrera Méndez. Unidad del Pueblo Canario (UPC), con Rubén Reyes Gutiérrez.

Cómo se reparten los escaños en Canarias

Congreso de los Diputados: Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife.

Canarias elige 15 diputados, 8 por la provincia de Las Palmas y 7 por Santa Cruz de Tenerife. Senado: se elige por isla. Gran Canaria y Tenerife eligen 3 senadores cada una, y Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, 1 cada una.

Resultados por municipios

El desglose de los resultados en los seis municipios majoreros queda de la siguiente manera:

Antigua

Betancuria

La Oliva

Pájara

Puerto del Rosario

Tuineje

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