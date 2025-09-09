El acuerdo entre el Emmasa y CD Tenerife incluirá una nueva edición del Minuto de Oro que se celebra en los partidos que el Tenerife juega en casa

Emmasa y CD Tenerife refuerzan su colaboración sobre el uso responsable del agua

La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) y el Club Deportivo Tenerife han renovado su acuerdo de colaboración, con el respaldo del Ayuntamiento de Santa Cruz, con el fin de seguir impulsando iniciativas que promuevan el consumo responsable del agua y la protección del medioambiente.

Minuto de Oro

El convenio contempla la continuidad del Minuto de Oro, una iniciativa que se celebrará durante los descansos de 13 partidos de Liga en el estadio Heliodoro Rodríguez López. A través de consejos proyectados en el videomarcador y dinámicas participativas sobre el terreno de juego, miles de aficionados reciben mensajes y consejos que fomentan un uso más eficiente del agua en el día a día.

Durante la firma del nuevo acuerdo de colaboración, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Minuto de Oro de Emmasa ha sabido conectar con la afición blanquiazul y transmitir, de una forma cercana y entretenida, la importancia de cuidar un recurso esencial para nuestra vida. Con acuerdos como este, Santa Cruz da pasos firmes hacia una ciudad más sostenible, donde instituciones, empresas y entidades deportivas suman esfuerzos en beneficio común”.

Avances en materia de agua

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, celebró la renovación del convenio y recuerda que, además de las acciones en materia de concienciación que se están realizando, el Consistorio tiene un firme compromiso con avanzar en materia de desalación, depuración y mantenimiento de la red de abastecimiento y saneamiento del municipio. “Estamos desarrollando proyectos que incrementan la capacidad de desalación, permiten un mayor aprovechamiento de aguas regeneradas en riego y mejoran la eficiencia de la red gracias a tecnologías innovadoras; todo ello responde a la necesidad de garantizar la seguridad hídrica”, indicó.

El gerente de Emmasa, Ignacio Muñíz, resaltó la importancia de vincular deporte y sostenibilidad, asegurando que “el fútbol es un altavoz que nos ayuda a llegar a miles de hogares con un mensaje claro y directo: el agua es limitada y debemos cuidarla. La continuidad del Minuto de Oro demuestra que la concienciación también puede ser participativa, atractiva y entretenida para la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, agradeció el apoyo una temporada más de Emmasa a la entidad tinerfeñista. “Se trata de una alianza ya consolidada que nos permite concienciar a nuestros abonados y aficionados de la importancia de un recurso tan esencial como es el agua. Una vez más, el CD Tenerife refuerza su compromiso social con la sostenibilidad de la capital tinerfeña”.

Espacio de entretenimiento y sensibilización

En cada edición del Minuto de Oro, la mascota de Emmasa, la Gotita, reta a un aficionado, previamente seleccionado a través de las redes sociales de Emmasa, a marcar un gol. Si logra superar la prueba, gana un dispositivo electrónico de última generación.

De forma complementaria, entre la comunidad digital de Emmasa se sortearán entradas dobles para asistir a los partidos que el CD Tenerife dispute en el Heliodoro Rodríguez López, reforzando así la conexión entre la afición y la campaña de sensibilización.