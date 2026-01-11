Emoción e igualdad en el arranque de la segunda vuelta del fútbol sala canario

La nueva jornada de fútbol sala dejó victorias de los favoritos, un triple empate en el playoff de ascenso y tensión en la pelea por evitar el descenso

La primera jornada de la segunda vuelta en el grupo sexto de la Segunda División B de fútbol sala, donde se encuentran los equipos canarios de categoría masculina, volvió a estar marcada por el dominio del Gran Canaria y del Tenerife Iberia Toscal. Mientras que en la lucha por el ascenso se produjo un triple empate a 34 puntos entre Salesianos Tenerife, Doctoral y Las Cuevecitas. Además de las peleas en la zona baja de la clasificación.

El Gran Canaria mantiene el invicto y el liderato

El líder Gran Canaria se impuso al conjunto lanzaroteño de Adassa Colegios Arenas Internacional por 8-4. Con este resultado el conjunto grancanario mantiene el primer puesto con 46 puntos, dos más que el Tenerife Iberia Toscal que es segundo.

El Gran Canaria se retiró al descanso con una ventaja de un gol (3-2). En el segundo tiempo continuó llevando el control ante un rival que pese a intentarlo, no tuvo recompensa de cara al marcador. El Gran Canaria, además de sus 15 victorias y un empate, sigue siendo el equipo que más goles a favor tiene (117).

Otra victoria del Tenerife Iberia Toscal

El Tenerife Iberia Toscal se impuso a La Salle San Ildelfonso por 6-1. Los de la capital tinerfeña suman en 16 jornadas, 14 victorias y dos empates, además de ser el equipo que menos goles en contra tiene (22).

El Tenerife Iberia Toscal comenzó por detrás en el marcador al anotar José Tejera para La Salle en el minuto 9 (0-1). El Tenerife Iberia Toscal reaccionó a tiempo, tomo el mando, y terminó goleando a su rival (6-1).

Triple empate por el ascenso

En la lucha por las dos plazas restantes para jugar la eliminatoria de ascenso hay un triple empate a 34 puntos entre el Salesianos Tenerife, Doctoral y Las Cuevecitas.

El Salesianos Tenerife (tercero) sudó lo suyo para ganarle al Duggi San Fernando por 2-1, en el municipio tinerfeño de La Orotava. Al descanso se llegó con empate a uno. Luis Ravina en el minuto 36, fue el autor del triunfo del equipo que entrena Kevin Noda.

El Doctoral (cuarto) dio un paso importante, para meterse en la zona de privilegio, al derrotar en la isla de Fuerteventura al Isla Larga por 4-7. Después del empate a cuatro, el Doctoral reaccionó y se fue a por el triunfo, merced a los tantos de José Javier, Pablo y Raúl.

El triunfo de Las Cuevecitas en su visita a la cancha del Agüimes por 3-5 deja a Las Cuevecitas en este triple empate a puntos, pero por fuera de la zona de play-offs. Las Cuevecitas siempre fue por delante en el marcador en este partido.

Resultados del resto de partidos de la jornada

En la lucha por alejarse de las dos últimas plazas de descenso, el Basilea no pasó del empate por 2-2 ante el Malta-97, en un choque emocionante. El Basilea sigue penúltimo en zona de descenso, y pese a su ventaja inicial (2-0), terminó pagando caro sus errores en el segundo tiempo. Iván Lorenzo en el último minuto logro el empate para el Malta-97 (2-2).

Por su parte, el Costa Sur, último clasificado, terminó perdiendo en su visita al CD Chinguaro por 4-3 en un duelo de colistas. Tras una primera mitad dominada por el Chinguaro (3-0), se pasó a una segunda parte más equilibrada. El triunfo del Chinguaro le permite tomar oxígeno, para ponerse con dos puntos por encima de la zona de descenso, todo la contrario en el Costa Sur, que se queda ahora a seis puntos de salir del descenso.

La jornada se cerró con el empate entre del Cisneros Alter y Aguas de Teror por 5-5. Eduardo Cabello en el último minuto logro el tanto del empate para el cuadro local del Cisneros.