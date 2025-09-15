ES NOTICIA

En estado crítico un hombre que cayó a un recolector de aguas pluviales en Tenerife

Redacción RTVC
Un hombre ha sido ingresado en estado crítico tras ser rescatado de un recolector de aguas pluviales en el que había caído

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias ha informado de que la hombre sufrió politaumatismos de carácter grave. Fue trasladado al Hospital Universitario de La Candelaria.

La caída se produjo hacia las 19:28 horas del domingo en una zona localizada junto a la autopista TF-5, en las inmediaciones de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife.

Efectivos de los bomberos rescataron al afectado. Fue atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al centro hospitalario.

Por su parte, la Policía Local y Guardia Civil aseguraron la zona y realizaron los informes correspondientes.

