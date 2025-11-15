ES NOTICIA

En estado grave un hombre tras declararse un incendio en una vivienda de Arrecife

RTVC / Europa PRESS
El suceso se produjo sobre las 18:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había declarado un incendio en un apartamento

Imagen archivo RTVC.

Un hombre de 44 años de edad ha resultado afectado este viernes de gravedad por una intoxicación tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Pedro Barba, en Arrecife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que se había declarado un incendio en un apartamento en la tercera planta de un edificio de la calle mencionada, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias Canario

Una vez en el lugar, efectivos de Bomberos del Consorcio de Lanzarote procedieron a extinguir las llamas y a ventilar el inmueble. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió, por su parte, al afectado que, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Policía Local aseguró la zona y realizó las diligencias correspondientes.

