En estado grave un motorista tras un accidente en Lanzarote

El accidente tuvo lugar en la localidad de Ye, en Lanzarote, y resultó herido un motorista de 63 años

Un motorista se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico este domingo en Lanzarote, ha informado el 112.

Ye, Lanzarote, donde tuvo lugar el accidente de un motorista

En la mañana del 17 de agosto de 2025, un accidente de tráfico tuvo lugar en la carretera LZ-204, en la zona de Ye, municipio de Haría. Un hombre de 63 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente con su motocicleta. El suceso ocurrió a las 11:25 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta y activó los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC envió una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Los sanitarios atendieron al afectado, quien presentaba politraumatismos graves, y tras estabilizarlo, fue trasladado en estado grave al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Además, la Guardia Civil se desplazó al lugar para realizar el atestado correspondiente, mientras que la Policía Local colaboró con los equipos de emergencias.

La causa del accidente aún está siendo investigada, y las autoridades han recordado la importancia de extremar la precaución al conducir, especialmente en carreteras secundarias.