El estreno de la ópera de Bizet ‘Carmen’ cumple 150 años y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria le rinde tributo en el concierto inaugural del Festival TEMUDAS

La vigésima novena edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (TEMUDAS) celebrará en su primer fin de semana una de las citas más arraigadas de su programación: el tradicional concierto que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de La Luz.

Presentación de ‘En torno a Carmen’, de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

Este año celebra su decimocuarto concierto ante el público de TEMUDAS. Será este sábado 20 de septiembre, a partir de las 22:00 horas. Bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon, ‘En torno a Carmen’ es un programa que tiene como inspiración la ‘Carmen de Bizet’, de la que se cumplen 150 años de su estreno.

La cita contará con la presencia estelar del cantaor Paco Candela y con los solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, además del Coro Infantil de la OFGC.

El cantaor Paco Candela actuará por primera vea con una orquesta sinfónica

Esencia hispana y flamenco

Por su parte, la directora del Festival, Marisol García, destacó que ‘En torno a Carmen’ será “un programa divertido y ameno” en el que además de diversos fragmentos de la mítica ópera, incluye piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Franco Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro. Conforman una amplia visión de las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía y en la que tienen cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.

Karel Mark Chichon, que dirigirá el concierto de la OFGC ‘En torno a Carmen’

Para la ocasión, todos estos elementos se fusionan con la fuerza del flamenco, con la presencia estelar del cantaor de referencia, Paco Candela. Junto a él, estarán tres grandes solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, y el Coro Infantil de la OFGC que dirige Marcela Garrón.

El Concierto entre Contenedores es una experiencia única que es posible gracias a la alianza con Boluda Corporación Marítima que abre su Terminal de Contenedores a cerca de 3.000 personas.

El acceso al recinto portuario se realizará únicamente a través del servicio especial habilitado por Guaguas Municipales, desde el Centro Comercial El Muelle, y los asistentes deberán llevar encima su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quedan pocas entradas disponibles y se pueden adquirir, al precio de 15 euros, aquí.