El estreno de la ópera de Bizet ‘Carmen’ cumple 150 años y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria le rinde tributo en el concierto inaugural del Festival TEMUDAS
La vigésima novena edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria (TEMUDAS) celebrará en su primer fin de semana una de las citas más arraigadas de su programación: el tradicional concierto que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de La Luz.
Este año celebra su decimocuarto concierto ante el público de TEMUDAS. Será este sábado 20 de septiembre, a partir de las 22:00 horas. Bajo la batuta del maestro Karel Mark Chichon, ‘En torno a Carmen’ es un programa que tiene como inspiración la ‘Carmen de Bizet’, de la que se cumplen 150 años de su estreno.
La cita contará con la presencia estelar del cantaor Paco Candela y con los solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, además del Coro Infantil de la OFGC.
Esencia hispana y flamenco
Por su parte, la directora del Festival, Marisol García, destacó que ‘En torno a Carmen’ será “un programa divertido y ameno” en el que además de diversos fragmentos de la mítica ópera, incluye piezas de Sarasate, Rodrigo, Falla, Artola, Franco Ribate, Obradors, Oñós, Quiroga, Pachón y Manuel Alejandro. Conforman una amplia visión de las diferentes manifestaciones musicales de la identidad hispana filtrada a través de Andalucía y en la que tienen cabida desde los ritmos del pasodoble hasta los requiebros de la copla.
Para la ocasión, todos estos elementos se fusionan con la fuerza del flamenco, con la presencia estelar del cantaor de referencia, Paco Candela. Junto a él, estarán tres grandes solistas canarios, la mezzosoprano Celia Jiménez, la violinista Katia Nuez y el guitarrista Luis Alejandro García, y el Coro Infantil de la OFGC que dirige Marcela Garrón.
El Concierto entre Contenedores es una experiencia única que es posible gracias a la alianza con Boluda Corporación Marítima que abre su Terminal de Contenedores a cerca de 3.000 personas.
El acceso al recinto portuario se realizará únicamente a través del servicio especial habilitado por Guaguas Municipales, desde el Centro Comercial El Muelle, y los asistentes deberán llevar encima su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Quedan pocas entradas disponibles y se pueden adquirir, al precio de 15 euros, aquí.